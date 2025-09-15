No cabía ni un alfiler ayer en Corvera. El concejo se puso de bote en bote para celebrar su ya tradicional Comida en la Calle. Las previsiones ya eran optimistas, con más de cuatro mil personas inscritas para no quedarse sin hueco, pero el buen tiempo que acompañó a la jornada hizo que más personas se animasen a sacar sus platos a la calle. Ya fuese en el entorno del Llar o en el parque de Europa, era prácticamente imposible encontrar un hueco libre.

A la izquierda, la banda de música anima la Comida en la Calle. A la derecha, un detalle de las mesas. | MARIO CANTELI

Desde bien temprano se pudo ver a los corveranos salir con la comida de sus casas para, poco a poco, ir llenando los diferentes tableros colocados en las calles del concejo. No faltaron algunos de los platos estrella durante este tipo de eventos, como tortillas de patata, empanadas o platos llenos de embutidos. Hubo quienes hasta se trabajaron los postres, apostando por arroz con leche o diferentes tartas, incluso por pasteles que, con el calor, acabaron derritiéndose. No faltó, además, el café para acompañar a una sobremesa que se alargó durante horas.

Una multitudinaria Comida en la Calle pone a reventar Corvera

Eso sí, no solo hubo comilonas durante la tarde de ayer en Corvera. El Ayuntamiento organizó varias actividades, ya sean pintacaras, animaciones infantiles y hasta una atracción de karts a pedales para tratar de amenizar la jornada a los más pequeños. También hubo espacio para la música, con la actuación del dúo "Vanesa y Berto", que dió paso a la gran verbena de la noche a cargo de la orquesta Magma. Además, el grupo de teatro Santa Bárbara de Llaranes representó, en El Llar, la comedia asturiana Camín de Santiago.

Una multitudinaria Comida en la Calle pone a reventar Corvera

Corvera cierra hoy su fin de semana más importante del año con el Día del Niño. Durante dos horas, de 16.30 a 18.30 horas, habrá precios rebajados en las diferentes atracciones que se han podido ver durante estos días en el prao de la fiesta. Será el colofón final para cuatro días llenos de actividades en los exitosos festejos del concejo.