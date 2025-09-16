Optimismo en Corvera con la nueva subasta de la ciudad deportiva del Avilés: "Se están cumpliendo los plazos"

La futura Ciudad Deportiva del Avilés vuelve a salir a escena. El Ayuntamiento de Corvera ha lanzado, por tercera vez, la subasta de los terrenos de Truyés en los que Diego Baeza, presidente del club blanquiazul, pretende crear diferentes campos de fútbol, un pabellón de baloncesto y una pista de atletismo, entre otras. Este proceso vuelve al punto de partida tras el pago, por parte del empresario gijonés, el pasado 20 de agosto de una sanción administrativa de 77.557,43 euros por no cumplir los plazos del anterior procedimiento. Ahora, tanto el presidente del Avilés como cualquier interesado en hacerse con dichos terrenos tiene quince días naturales, hasta el próximo 30 de septiembre, para presentar una oferta. A pesar de que el primer proceso arrancó hace más de un año, en febrero de 2024, el precio de los terrenos sigue siendo el mismo: 2.118.995,84 euros.

"Esto es lo que habíamos anunciado que haríamos después de que el presidente del Avilés hubiese pagado lo que le correspondía por haber renunciado voluntariamente, para tener una mayor seguridad jurídica, en el anterior proceso para adquirir la parcela de Truyés", aseguró Iván Fernández, Alcalde de Corvera, quien agregó que "entendemos que se están cumpliendo las condiciones y los plazos que siempre dijimos. Ahora vamos a esperar y ver que iniciativas se van a presentar a este proceso", sentenció el regidor socialista.

La historia de la subasta

La historia con los terrenos de Truyés, donde Diego Baeza pretende crear la Ciudad Deportiva del Avilés, es larga. Tras presentar el proyecto en mayo de 2023, no fue hasta febrero de 2024 cuando se subastaron, por primera vez, los espacios donde está planeado construir los nuevos espacios blanquiazules. Ese primer proceso se declaró desierto por defectos técnicos, ya que se habían presentado tres ofertas que podían estar vinculadas entre ellas. Una fue presentada por el propio Baeza y las otras dos por sociedades suyas.

El empresario gijonés sí que resultó vencedor de la segunda subasta de los terrenos, algo que se oficializó en mayo de 2024. Pero, tras la petición de un plazo extra para abonar los dos millones de euros que cuestan las fincas, el Registro de la Propiedad advirtió del riesgo que podría suponer una adjudicación directa, algo para lo se que cumplía los requisitos, ya que podía darse el caso de que un tercero denunciase ese procedimiento. Por ello, Baeza decidió, en octubre de 2024, retirarse de esta segunda subasta.

Esta decisión conllevó un percance más al presidente del Real Avilés. Al retirarse de manera voluntaria de la subasta debía abonar cerca de ochenta mil euros para liquidar una sanción administrativa por parte del Ayuntamiento de Corvera.

Aunque las partes confiaban en que durante el final del año pasado se podría resolver todo, finalmente no ha sido hasta este 15 de septiembre cuando el Consistorio corverano ha decidido volver a lanzar a subasta los terrenos de Truyés. El retraso se justifica porque hasta el 20 de agosto el presidente del Avilés no pagó la sanción, paso clave para que pudiese volver a presentarse a un nuevo proceso.

La ciudad deportiva

La futura Ciudad Deportiva del Avilés se instalará, si todo sigue según lo previsto, en una parcela de Truyés de unos 70.000 metros cuadrados, la mayor parte de propiedad municipal. El complejo deportivo contará con unos 10.000 metros cuadrados, sin contar el aparcamiento con 200 plazas, que tendrá cuatro campos de fútbol, uno de hierba natural con gradas para 3.000 espectadores y, tres de césped artificial; pista de atletismo, un pabellón de fútbol sala y baloncesto, seis pistas de pádel, seis pistas de tenis, rocódromo, zona de eSports y una residencia internacional para 150 deportistas. También contará con un aparcamiento general con unas 200 plazas.

Además, en el aire sigue la posibilidad de unir el campo de golf de Los Balagares, para así crear uno de los mayores complejos deportivos de España. En junio de este año el juez dio la razón al Ayuntamiento tras revocar la concesión del campo a la anterior empresa y ahora la idea es volver a sacar una nueva concesión pública.