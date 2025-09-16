El Principado ofrece respaldo a Windar para que encuentre "nuevos proyectos"

"Estamos siguiendo el tema con preocupación y en contacto con la compañía", aseguró ayer Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo, tras conocerse este pasado viernes que Windar va a presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) para su filial Windar Wind Services, con sede en Avilés. "Estamos esperando a que se formalice la mesa de negociación del ERE para conocer las condiciones. Lo seguiremos muy de cerca, para que el impacto en el empleo sea el menor posible", señaló el socialista, quien destacó que desde la compañía "nos transmiten tranquilidad con respecto a la actividad en las plantas asturianas".

René Porrúa habla con las participantes en el curso. | LUISMA MURIAS

Sánchez quiso recordar que este ERE "se va a dar en una planta que está en La Coruña, una planta muy enfocada al mercado americano, que se está viendo afectada por las políticas que está aplicando la administración Trump". Cabe recordar que en dicha planta había cuarenta trabajadores desplazados desde Avilés. Además, el ERE afecta a otros treinta más de la planta avilesina. "Desde el Gobierno estamos tratando de ayudar a que la empresa siga encontrando nuevos proyectos", apuntó el consejero, quien recordó que "hace nada le hemos concedido a Windar una ayuda millonaria que va en ese sentido". "Es un tema que seguiremos durante los próximos meses", prometió.

Reacción del gobierno local

También se pronunció al respecto Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés. "Windar está afectado por política estrambótica del presidente de Estados Unidos que está repercutiendo en el mundo y Europa", subrayó la regidora, quien añadió que "reducir energía verde por apostar otra vez por energías sucias como es la petroquímica es un paso atrás en la humanidad y afecta a todos en términos de sostenibilidad del planeta".

La avilesina se mostró en la misma línea que el consejero, comentando que la planta afectada es la gallega. "Ahora mismo a Avilés no afecta: estamos hablando de una planta de La Coruña que tenía otras características, producto obsoleto y había que conseguir más mercado para transformar aquello en otros productos. En Avilés podrá, a lo mejor, ralentizarse un poco pero no nos va a afectar", insistió Mariví Monteserín, quien ayer participó en la inauguración del curso en la Escuela Superior de Arte.

Por su parte, las palabras de Borja Sánchez fueron en la apertura del curso de formación a la carta para mujeres del Grupo Gonvarri. Esta iniciativa, dirigida a mujeres, trata de romper la brecha de género que sigue viviéndose en el sector del metal. El curso, que se prolonga hasta final de noviembre, está orientado a la soldadura y tiene el compromiso de contratar a 8 de las 12 participantes. "Necesitamos incentivar la incorporación de la mujer a sectores tan masculinizados como el metal, donde todavía hay una brecha de género que se manifiesta en los datos", señaló el consejero. Estos cursos se enmarcan dentro de la formación a la carta que ofrece el Principado a las diferentes empresas de la región. "Esperamos es que este tipo de programas sean cada vez más habituales y que los 630.000 euros que tenemos presupuestados para ello se nos queden cortos", enfatizó el socialista.

René Porrúa, director general de Gonvarri Metal Structures, declaró que "para nosotros hacer este curso es una gran satisfacción, es algo que buscamos porque es una realidad que necesitamos cubrir". "Además, esto responde a una necesidad que tenemos en el sector, donde hay una brecha de genero y que este curso sea dirigido a mujeres es algo que nos viene muy bien para tratar de paliarla", afirmó.

Perfiles variados

Entre las participantes los perfiles son muy variados. "Me dediqué toda la vida a la peluquería. Me dieron la posibilidad de estar en este proyecto y me parece un sector con muy buenas ventajas y sector, con muchas posibilidades de horarios. Antes parecía que este sector no estaba para nosotras, pero creo que podemos encajar", señaló Yolanda Alonso, una de las participantes, que a sus 52 años ha decidido dar un giro a su vida. "Por desgracia la mujer, cuando llega a una edad, parece que no puede hacer nada, solo cocinera o camarera, y no hay nadie que te abra las puertas de este sector. Por eso me ha interesado", aseveró.

Carmen María Otero y Melissa Jiménez decidieron pasar de la hostelería al sector del metal. "Estábamos quemadas y queríamos probar algo nuevo. Estuvimos en Escal y ahí nos abrieron un mundo nuevo", coinciden ambas, que, a pesar de las diferencias que hay entre las dos profesiones, confiesan no tener miedo al cambio. "Me genera excitación, quiero hacer cosas nuevas y en Gonvarri tienen muchas secciones y nos han dicho que buscan gente polivalente, asi que vamos a darlo todo", señalan. n