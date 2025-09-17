¿Eres pensionista y resides en Corvera? Atento a esta actividad gratuita organizada por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Corvera abre este jueves 18 el plazo de inscripción para participar en la tercera excursión del programa "Corvera te acompaña", con el cual se pretenden paliar las situaciones de soledad no deseada entre las personas mayores del concejo. En esta ocasión, la salida se celebrará el 8 de octubre y tendrá como destino el Museo Etnográfico e Industrial de Las Ayalgas de Silviella, en Belmonte de Miranda. La actividad será gratuita y podrán participar personas jubiladas y pensionistas que residan en el concejo. Existe, además, la posibilidad de encargar un menú para la comida con un precio de 22 euros.

Los interesados en participar en la excursión podrán apuntarse en la lista hasta el viernes 26 de septiembre a través del teléfono 985505701, de forma presencial en el ayuntamiento de Corvera (en Nubledo) de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes o en la conserjería del edificio Tomás y Valiente de Las Vegas entre las 12.00 y 14.00 o las 17.00 y 20.00 horas de lunes a viernes (también se podrá realizar a través del teléfono 985514601).

Para esta excursión existen plazas limitadas. La posibilidad de encargar menú para la comida, que se realizará en las inmediaciones del Museo Etnográfico en una carpa habilitada para la ocasión. El precio del menú es de 22 euros por persona y se abonará a la llegada al museo. En concreto, la comida consistirá en paella de marisco, escalopines al cabrales, postre, café, pan y vino. Los asistentes también podrán acudir con su propia comida. Durante el almuerzo se ofrecerá sesión musical para el vermú y un baile.

Los autobuses saldrán a las 9.00 horas desde Las Vegas, Los Campos, Cancienes, Solís, Trasona, La Marzaniella, Villa, Molleda de Arriba y Molleda de Abajo. La visita se realizará por grupos, dos por la mañana y un tercero por la tarde.

La vicealcaldesa y concejala de Acción Social, Patricia Suárez, explicó que las dos primeras excursiones realizadas este año, al poblado minero de Bustiello (Mieres) y al Museo Etnográfico e Industrial de las Ayalgas de Silviela (Belmonte de Miranda) fueron "un éxito total". "Estas excursiones se enmarcan en nuestra estrategia de seguir combatiendo las situaciones de soledad no deseada de las personas mayores, un objetivo que perseguimos con otras iniciativas que engloban un gran número de actividades ciudadanas gratuitas", abundó la vicealcaldesa.