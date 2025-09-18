La gran noche de fuegos reúne multitudes en Corvera y sumó varios miles de espectadores

Satisfacción y buen sabor de boca en Corvera tras las fiestas del concejo, que reunieron el pasado fin de semana a decenas de miles de personas en las diferentes actividades de la programación festiva. El punto álgido, como es costumbre en el concejo, fue la noche de los fuegos artificiales, el pasado sábado 13. La cita, programada a las 23.00 horas, contó con unos 18.000 espectadores, una cifra que, un año más, vuelve a superar al total de residentes en Corvera, que este mismo año, en el mes de mayo, se confirmó que superó la barrera de los 16.000 habitantes. Sin embargo, y pese a volver a lograr una gran asistencia, los fuegos artificiales no lograron alcanzar la cifra del 2024, cuando cerca de 20.000 personas, la mayoría de Corvera y del resto de la comarca de Avilés, acudieron a la esperada cita.

Aún así, desde el Ayuntamiento se celebró la gran acogida del público tanto para los fuegos como para el resto de actividades que se celebraron durante el fin de semana. Por ejemplo, para la Comida en la Calle se llegaron a inscribir 4.212 personas, estableciendo un nuevo récord de participación para una celebración que se ha convertido ya en una tradición para los vecinos del concejo. El récord de este año superó en 162 personas a la cofra alcanzada en 2016, fecha en que se estableció la anterior marca con 4.050 participantes. En 2024 la cifra fue de 3.511 (un 20 por ciento menos).

Otra cita muy esperada y que desde el Consistorio valoraron de forma muy positiva durante el Día de la Bicicleta, una actividad que dio inicio a mediodía y en la que se celebró una marcha cicloturista enmarcada dentro de la Semana de la Movilidad. En total, participaron unas 800 ciclistas.

Ese mismo sábado, el anfiteatro del Parque Europa acogió desde la media tarde el festival "Corvera Sound", que enlazó varias horas de reggaeton y techno para los más fiesteros. La cita, que tuvo un parón para un descanso entre las 23.00 y las 23.30 horas, coincidiendo con los fuegos artificiales, se alargó hasta las dos de la madrugada. Entre los participantes destacaron Héctor Llamazares, Amian Martín, Chanin y varios DJs locales.

Un día antes, el viernes, se celebró en La Lechera de Cancienes la gala "Corvera Ejemplar", en la que se rindió homenaje a Adolfo Flórez, Paula Expósito, Ángel Jiménez y Beatriz Fraga, todos ellos galardonados por su contribución al concejo.

Además, durante los días anteriores, también se celebraron las fiestas de Solís, que contaron con cientos de asistentes para algunas de las citas más importantes, como las populares parrilladas y corderadas que realizan los integrantes de la comisión de festejos.