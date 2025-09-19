El PP exige al Principado "medidas urgentes" para solventar el "abandono absoluto" del Centro de Tecnificación de Trasona

El debate en torno al Centro de Tecnificación de Trasona sigue en pie. Este viernes, el diputado regional del Partido Popular, Pedro de Rueda, acudió a las instalaciones corveranas para denunciar "la falta de cumplimiento y la desidia del Gobierno" respecto a la infraestructura deportiva, las cuales catalogó como "fundamentales" para el correcto desarrollo del piragüismo y otros deportes acuáticos en el Principado. Junto al diputado popular estuvo presente también Víctor García, vicepresidente de la Federación Asturiana de Piragüismo.

De Rueda, que en varias ocasiones ya acudió al Embalse de Trasona para señalar diferentes aspectos relacionados con el Centro, como la falta de mantenimiento o la atención a los deportistas, señaló que, en abril de 2024, la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, "anunció la instalación de un sistema de videovigilancia tras los robos sufridos en las instalaciones". Sin embargo, y según advirtió el diputado popular, "a día de hoy, nada de nada". Además, De Rueda recordó que, ya a mediados de 2022, la anterior consejera Berta Piñán, "se comprometió a destinar 2,3 millones del Plan de Recuperación para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad de los centros de Trasona y El Cristo". En este sentido, De Rueda insistió: "Nada de nada".

El presidente de la Federación Asturiana de Piragüismo, Víctor García, y el diputado regional del PP, Pedro de Rueda, en el Centro de Tecnificación de Trasona. / PP Asturias

Incremento de la dotación

Por otro lado, el diputado regional exigió que se lleve a cabo un incremento de la dotación a la Federación Asturiana de Piragüismo para mejorar la calidad de los servicios prestados a los deportistas. "El Plan de Tecnificación Deportiva de Asturias simplemente no existe", afirmó De Rueda, que comparó la situación del Principado con la de Galicia, Baleares o Madrid, comunidades que "sí cuentan con uno que permite dar continuidad a los jóvenes talentos en las categorías cadete y juvenil". Además, destacó que, en el caso de Galicia, "la Xunta tiene becados a más de 160 deportistas", mientras que en Asturias, y a pesar del "excelente" trabajo desde la base, "nuestros deportistas se estacan y los resultados caen en picado por culpa de la inacción del Principado".

Instalaciones "abandonadas"

Del mismo modo, De Rueda también puso el foco en el estado de "abandono material de las instalaciones". En concreto, el diputado del PP en la Junta General afirmó que el Centro de Tecnificación cuenta con "habitaciones inutilizadas, pantalanes sin reparar a pesar de nuestras reiteradas peticiones y una dirección compartida con La Morgal". Respecto a esto, De Rueda señaló que es "otro parche" y que "el Gobierno socialista no está cumpliendo con sus obligaciones en materia deportiva".

Por último, De Rueda recalcó que el piragüismo es "un deporte de excelencia en Asturias" que "ha dado campeones olímpicos, del mundo y de España". Por ello, el diputado regional afirmó que "lo mínimo" es que se lleve a cabo "una gestión serie y un plan de tecnificación ambicioso". "Lo que no puede seguir ocurriendo es esta sucesión de anuncios vacíos, inversiones fantasmas y promesas incumplidas. Exigimos al Gobierno autonómico medidas urgentes, inversiones reales y un plan estratégico de tecnificación para que Asturias deje de quedarse atrás", concluyó De Rueda.