¿Vives o trabajas en Las Vegas? Aquí tienes toda la información para conocer las afecciones al tráfico por las obras de asfaltado

El Ayuntamiento de Corvera iniciará el próximo lunes 22 de septiembre las obras de asfaltado de la calle Severo Ochoa de Las Vegas. Estos trabajos, que se extenderán hasta el viernes 26, forman parte del plan municipal de mejora de la red viaria que tiene como objetivo reforzar la seguridad vial y modernizar las infraestructuras urbanas del concejo. Además, también se intervendrá parte de las calles Leopoldo Alas Clarín y La Unión. Estas labores cuentan con una inversión de 92.000 euros que incluyen los reasfaltados de Las Vinadas y La Rozona, en Los Campos, y seguirán en otras partes del concejo.

Las labores de asfaltado se llevarán a cabo en horario de 8.00 a 18.00 horas y conllevarán varias restricciones al tráfico al tratarse de un vial estructural de Las Vegas. Por ello, habrá presencia permanente de agentes de la Policía Local en puntos estratégicos para garantizar la movilidad y atención ciudadana.

Plano de las afecciones al tráfico por las obras de asfaltado en Las Vegas. / A. C.

En concreto, se procederá al corte del acceso a la calle La Unión desde Planetas; se suprimirán de forma temporal las plazas de estacionamiento de la margen derecha de Vicente Aleixandre para mantener el doble sentido de circulación; y se trasladarán las paradas de transporte público y escolar a la plaza Cuatro Estaciones y a la avenida Principado. Además, para facilitar la información al vecindario, se instalarán planos explicativos y un bando municipal en los portales de las zonas afectadas y su entorno.

En total, se renovarán hasta 2.400 metros cuadrados de superficie, para lo que se realizará un fresado de las zonas deterioradas así como la extensión de una capa de rodadura de cinco centímetros, que será complementada con riego de adherencia y la retirada del material sobrante a un vertedero. Además, también se pintarán las marcas viales y se colocarán señalizaciones verticales y reductores de velocidad.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, destacó que estas obras son "necesarias" para reparar los daños existentes en la zona. "Somos conscientes de las molestias que ocasionan este tipo de actuaciones y pedimos comprensión a las vecinas y vecinos afectados. Igual que sucede con una obra en casa, el proceso resulta incómodo pero el resultado será una calle renovada y más segura para todos", comentó el regidor municipal, que añadió: "Con estas actuaciones reafirmamos nuestro compromiso con la mejora de la seguridad viaria y la modernización de las infraestructuras locales".