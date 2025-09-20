El parque acuático de Corvera registró una media de 350 usuarios diarios y los ingresos superaron los gastos: "El PACO se sigue pasando sólo"

"El PACO se sigue pagando sólo, tal y como ocurrió el año pasado. El parque se nota en el día a día del concejo". El alcalde de Corvera, Iván Fernández, resumió así el balance del Parque Acuático de Corvera, el PACO, el cual, en su segundo verano, ha generado unos ingresos de 138.937,48 euros, casi 1.300 euros más que los gastos, cifrados en 136.652,70 euros. En cuanto al número de usuarios, este período estival finalizó con 30.428 personas que acudieron al parque en alguna de las 89 jornadas en las que estuvo abierto entre el 11 de junio y el 7 de septiembre.

En detalle, los más de 138.000 euros de ingresos se dividieron en 126.822,77 euros provenientes de la taquilla, mientras que los 12.114,71 euros restantes correspondieron al cánon del chiringuito. Respecto a los gastos, de algo más de 136.000 euros, el servicio de recepción supuso una inversión de 19.718,16 euros, el mantenimiento tuvo un coste de 39.305,70 euros; mientras que 56.628,84 correspondieron a socorristas; 10.000 para la limpieza y 11.000 para productos de mantenimiento de piscinas. "Los ingresos cubren los gastos", recalcó el regidor municipal.

A lo largo de los casi tres meses que el PACO estuvo abierto este verano, el nivel de ocupación medio fue del 53 por ciento, lo que supone casi 350 entradas vendidas cada día. En ese sentido, Fernández señaló que para el Consistorio "la sostenibilidad financiera y económica del PACO es muy importante. Es un equipamiento público cuya finalidad no es obtener un superávit aunque aspiramos alcanzar un equilibrio", y añadió: "De la misma manera que las bibliotecas o polideportivos municipales no dan beneficios, pero son edificios públicos municipales, culturales y deportivos, y no por qué den pérdidas nos vamos a plantear el cierre de los mismos".

Además, el Alcalde puso en valor el significado del PACO para el concejo y señaló que, a pesar de que "nadie viene a Asturias directamente al PACO", la instalación sí que permite al Ayuntamiento "aspirar a que de esos millones de turistas que llegan, algunos vengan al PACO aprovechando la situación privilegiada de Corvera". Y concluyó: "No sabemos si son muchos o pocos, pero sin el parque acuático no vendrían".

Un 2024 de toma de contacto

El año pasado, tras abrir sus puertas entre el 1 de agosto y el 5 de septiembre, el recinto lúdico generó unos ingresos cercanos a los 61.5000 euros. En total, 36 días de apertura en los que se registraron 14.271 usuarios, con una media de ocupación diaria del 67,7 por ciento, con 17 días en los que se registró una ocupación del cien por ciento.