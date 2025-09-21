Corvera busca nuevos monitores deportivos y personal de socorrismo

Corvera busca nuevos monitores deportivos y socorristas. El Consistorio va a crear una bolsa de empleo destinada a cubrir dichos puestos mediante concurso de méritos y en régimen laboral temporal. Esta medida tiene como objetivo garantizar las necesidades que puedan surgir en los servicios deportivos municipales en situaciones de excedencia, permisos, licencias, incapacidades temporales entre otras.

Las personas seleccionadas desempeñarán, entre otras funciones, la planificación y ejecución de actividades deportivas, atención a la ciudadanía, supervisión de instalaciones y materiales, trabajos de salvamento y socorrismo acuático, así como control y limpieza de piscinas.

"Esta bolsa de empleo refleja el compromiso municipal con la prestación de servicios deportivos de calidad en nuestro concejo. Así, mejoramos la flexibilidad y la capacidad de respuesta ante las necesidades de personal que puedan darse, asegurando que todas las personas usuarias cuenten con la atención profesional necesaria en todo momento", explicó Rocío Martínez, concejala de Personal, quien considera que "la puesta en marcha de este proceso representa una oportunidad para potenciar el empleo local y dar acceso a nuevos profesionales cualificados, algo fundamental en la dinamización de nuestro tejido social y laboral". "Invitamos a todas las personas que cumplan los requisitos a participar y a sumar su talento al servicio público, fortaleciendo la actividad deportiva y el bienestar en Corvera", aseveró la edil .

El sistema de selección será exclusivamente el de concurso de méritos, valorándose la experiencia profesional, formación académica y méritos formativos. La bolsa se gestionará según el estricto orden de puntuación.