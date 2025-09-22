Arranca la reorganización del tráfico por los asfaltados en Las Vegas

El asfaltado de varias calles de Las Vegas obligará a cortar el tráfico a partir de este lunes. Por este motivo, el Ayuntamiento ha anunciado restricciones coincidiendo con el inicio de los trabajos de asfaltado de varias calles en Las Vegas. Están afectadas la calle Severo Ochoa, parte de la calle Leopoldo Alas Clarín y La Unión lo que obligará a reorganizar el tráfico hasta el viernes. Los trabajos se desarrollarán de ocho de la mañana a seis de la tarde.

En concreto, se procederá al corte del acceso a la calle La Unión desde Planetas; se suprimirán de forma temporal las plazas de estacionamiento de la margen derecha de Vicente Aleixandre para mantener el doble sentido de circulación; y se trasladarán las paradas de transporte público y escolar a la plaza Cuatro Estaciones y a la avenida Principado. Además, para facilitar la información al vecindario, se instalarán planos explicativos y un bando municipal en los portales de las zonas afectadas y su entorno.

En total, se renovarán hasta 2.400 metros cuadrados de superficie, para lo que se realizará un fresado de las zonas deterioradas así como la extensión de una capa de rodadura de cinco centímetros, que será complementada con riego de adherencia y la retirada del material sobrante a un vertedero. Además, también se pintarán las marcas viales y se colocarán señalizaciones verticales y reductores de velocidad.