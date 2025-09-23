Corvera quiere poner a sus vecinos a la sombra: esta es la última novedad que se podrá utilizar en el concejo

Corvera quiere poner a sus vecinos a la sombra. Por ello, desde el consistorio han decidido instalar nuevas marquesinas de madera en la pista de educación vial de Los Campos y en la pista de skate de Las Vegas. Esta actuación responde a la demanda ciudadana de mayores zonas de cobijo y confort para usuarios de todas las edades, tanto frente a la lluvia como al sol, fomentando así la utilización y accesibilidad de estas áreas recreativas y formativas durante todo el año. La inversión del Ayuntamiento de Corvera para estas pérgolas ha supuesto 18.200 euros.

Las marquesinas están fabricadas en madera tratada para garantizar la máxima durabilidad ante las condiciones climáticas adversas que se puedan dar. La instalación de estas estructuras forma parte de un proyecto municipal más amplio, cuyo objetivo es dotar de sombra y protección a los espacios de ocio y aprendizaje al aire libre, permitiendo así un mejor desarrollo de las actividades deportivas y educativas en la zona. Se van a seguir colocando más marquesinas en los parques caninos de Trasona, Los Campos y Las Vegas.

Una obra ya presente en el concejo

“Nuestra intención es seguir mejorando la confortabilidad de los espacios públicos para todas y todos los vecinos de Corvera, sean de la edad que sean. Hemos decidido incorporar a las nuevas pérgolas a la vista del éxito que tienen las que en su día pusimos en el parque Europa, en Las Vegas, la cubierta en el parque del Tomás y Valiente, y así como las instaladas en Cancienes”, señaló Iván Fernández, alcalde de Corvera.

Estas marquesinas se unen a las ya existentes en todo el municipio. Este proceso comenzó con la instalación de la cubierta del edificio Tomás y Valiente en Las Vegas, que costó 16.000 euros, a la que se sumaron las cinco colocadas en el Parque Europa, cuyo precio ascendió a los 91.500 euros. Además, hay otras tres en el “Parque de la Gúelga”, en Cancienes, y dos más en Las Vegas, en el complejo deportivo y en el bebeparque. El Ayuntamiento de Corvera va a invertir casi 250.000 euros en la construcción de este mobiliario urbano.

"Recogemos lo que nos reclaman los vecinos"

"Recogemos lo que nos reclaman los vecinos de Corvera. Nos hemos dado cuenta, tanto por lo que nos dicen como por nuestra propia experiencia, que son un acierto. Las pérgolas no sólo protegen de la lluvia, sino que también lo hacen del sol y por eso tienen uso todo el año y mucho éxito. Pretendemos hacer un entorno urbano de calidad para el disfrute del conjunto de la ciudadanía y crear espacios públicos que sirvan de lugares de encuentro de la ciudadanía. Reafirmamos nuestro compromiso con la mejora constante de los equipamientos municipales, buscando siempre el bienestar y la seguridad de los vecinos y vecinas, así como la accesibilidad universal en todos sus espacios públicos”, sentenció Fernández.