El embalse de Trasona, escenario de la última acción de compromiso medioambiental en Corvera

Más de 300 kilos de residuos en un sólo día. Ese fue el resultado de la jornada de limpieza que se llevó a cabo el pasado viernes 19 de septiembre en el Embalse de Trasona con motivo de la celebración del "World Cleanup Day" (Día Mundial de la Limpieza de la Naturaleza), organizado por el centro comercial ParqueAstur en colaboración con Biodevas y el Ayuntamiento de Corvera con el objetivo de concienciar a la población sobre la generación de basura y su impacto ambiental.

En la jornada de limpieza participaron más de treinta voluntarios que aportaron su granito de arena para dar a conocer la importancia que tiene en el medio ambiente la aplicación de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar residuos.

Voluntarios durante la jornada de recogida de residuos en el embalse de Trasona / ParqueAstur

En el pantano de Trasona, un espacio natural clave para Corvera, los más de treinta voluntarios lograron recuperar unos 300 kilos de residuos que posteriormente serían debidamente reciclados. Junto a ellos también participaron integrantes de Biodevas, una asociación socioambiental que lleva a cabo una labor de promoción de la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente a través de la educación ambiental, la ciencia ciudadana y la participación activa de la comunidad.

World Cleanup Day

El Día Mundial de la Limpieza de la Naturaleza es un evento que se celebra cada 20 de septiembre y que se trata de una iniciativa global destinada a combatir la problemática de los residuos en los entornos naturales y a promover un planeta más limpio y sostenible.

Desde su primera edición en 2018, este evento ha reunido a millones de voluntarios que han participado en labores de limpieza de parques, playas, bosques o ríos a través de actividades coordinadas en más de 150 países, en las que se han recolectado toneladas de residuos.