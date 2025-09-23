Las obras de asfaltado de Las Vegas cosechan aplausos: "Serán unos días"

Ni atascos ni quejas. El inicio de las obras de asfaltado en la calle Severo Ochoa de Las Vegas apenas provocó alguna que otra confusión entre los cientos de conductores que cada día transcurren por dicha vía corverana que, hasta el viernes 26, experimentará un lavado de cara para mejorar la seguridad vial y modernizar las infraestructuras locales.

"Las obras no le gustan a nadie, pero siempre es bueno ver que se hacen cosas para mejorar la ciudad", señaló Luis Fernández, vecino de Avilés que cada día recorre el entorno de la vía de Las Vegas para acudir al gimnasio. "Paso casi a diario por aquí. Le hacía falta un lavado de cara a la zona. Se han hecho aparcamientos, pero aquí era necesario intervenir porque hay mucho movimiento", comentó Fernández. Misma valoración de un comerciante de la zona: "No es plato de buen gusto tener obras delante, pero por suerte sólo serán unos días. Esperemos que el tiempo respete y se finalice lo más rápido posible".

Este mismo lunes, además, Corvera celebró el "Día sin coches", una iniciativa que tiene como misión encontrar soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades. Con esa idea, el colegio de Las Vegas fue el espacio en el que decenas de estudiantes corveranos participaron en actividades enfocadas a plantear alternativas que mejoren las calles de los municipios mediante nuevas formas de desplazamiento sostenibles y accesibles a todas las personas. Además de diseñar una mascota, cada alumno ideó un cartel que resumiese su visión de una ciudad que comulgase con todos los ideales y valores planteados. Además, también se celebraron juegos orientados a la concienciación con carritos a pedales, entre otros.