La colosal sorpresa que comerán los mayores de Trasona: pesa más de 40 kilos

"De la mar, el mero; y de la tierra, el cordero". De la certeza del refrán da buena cuenta el equipo de cocina de la residencia de ancianos Verdeja, de Trasona (Corvera). Ayer por la mañana Moisés Arnaldo Monasterio, Benita Martín Romero e Isabel Álvarez Gudín, de este equipamiento ubicado en Trasona, recibieron un pedido muy especial (y pesado): un mero de 43 kilos adquirido en la Rula de Avilés por Pescados Vicente, su proveedor. Ni cortos ni perezosos se pusieron a preparar el coloso ejemplar que servirán, de acuerdo a sus previsiones, este próximo domingo. "Se cocinará al horno con todo el cariño del equipo de cocina para el disfrute de unos sesenta usuarios", explicaron desde la residencia Verdeja.

El cómo llegó el mero a Trasona no es casualidad: "El pescadero sabe que nos gusta la calidad y ayer (por anteayer) se acordó de nosotros y nos preguntó si estábamos interesados", explica Irene Palacios, directora del equipamiento. Con este mero estiman sacar unas sesenta raciones de unos doscientos gramos.

No es el primer ejemplar así en la comarca

No es la primera vez que la Rula de Avilés vende ejemplares de tamaño gigante. En 2020, por ejemplo, se subastó un pez espada de 186 kilos capturado por una embarcación de Cudillero. De Avilés salió también un pixín de casi 53, una descomunal lubina de diez kilos...

Ayer, en la cocina de la residencia Verdeja, pese a estar acostumbrados a ver peces de todo tipo y condición, no se resistieron a fotografiarse con el gran mero. Hasta los usuarios del centro disfrutaron viendo el animal que el domingo se servirá al horno.