Esta es la decisión que ha tomado el Consejo Escolar de Corvera para hacer más llevadera la vuelta al cole a partir del próximo curso

El Consejo Escolar de Corvera se reunió este miércoles en el salón de plenos del Ayuntamiento. Este encuentro, el primero del curso 2025-2026 y el último del presente año, fue presidido por el alcalde, Iván Fernández, y en él se resolvió la aprobación del incremento del Cheque Educativo para el próximo curso educativo.

Para facilitar esta medida, el Ayuntamiento de Corvera incrementará la partida destinada al Cheque Educativo, pasando de 63.000 euros de inversión a 66.000. "Queremos llegar a más familias y por eso se incrementará el cheque, tanto el importe que presupuestaremos como los baremos de renta", señaló el Alcalde, que señaló que con esta medida "se aumenta el número de familias que pueden percibirlo". En ese sentido, Fernández detalló que con esta medida se podrá mitigar el gasto al que muchas familias deben afrontar en septiembre: "Se benefician las familias, los comercios del concejo donde se canjean los cheques y el profesorado nos dice que se nota que todos los niños disponen del material necesario. Eso es bueno para todo el mundo".

Aumento del baremo de la renta familiar

De este modo, de cara al inicio del curso 2026-2027, las condiciones para que las familias del alumnado reciban el Cheque Educativo experimentarán variaciones, como el incremento del baremo de la renta familiar, además de que se asociará a cada nivel educativo -Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato-. De este modo, el baremo de la renta en las familias de dos miembros se incrementa en 5.000 euros (un 25 por ciento más) y pasará de 20.000 a 25.000 euros. En familias de tres miembros se incrementará un 28 por ciento, de 28.000 a 36.000 euros; en las de cuatro miembros pasará de 36.000 a 45.000 euros (un 25 por ciento más); y en las de cinco o más miembros, está se incrementará de 43.000 a 50.000 euros (un 16,3 por ciento más).

Trabajos de mejora en los colegios

Por otro lado, durante la reunión del Consejo Escolar también se informó de las diferentes obras de mantenimiento, mejora y conservación que ha realizado el Ayuntamiento en las instalaciones de los colegios de Cancienes, Las Vegas y Los Campos, así como en la escuela de Educación Infantil de Las Vegas, que este curso entró en la red de escuelinas del Principado de Asturias.

Estos trabajos se centraron en actuaciones de mantenimiento, reparación y conservación de las instalaciones, como limpieza de canalones; siega y poda de zonas verdes; arreglos en portones y accesos; mejores en instalaciones eléctricas; revisión de protecciones de patios; reparación de baños; revisión de aleros y peldaños; o pintura de aulas, gimnasio y zócalos; así como el arreglo de pequeñas goteras.

Estas intervenciones en las instalaciones educativas del municipio contaron con una inversión de 64.000 euros aportados íntegramente por el Ayuntamiento. Además, se ha valorado realizar limpieza de canalones, entre otras, de forma continuada para mejorar el mantenimiento, así como llevar a cabo finiquitar algunas intervenciones pendientes en periodos no lectivos para no entorpecer las clases.

El Consejo Escolar Municipal, creado en 2014, se reúne periódicamente con la participación de miembros de las AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos) y de la dirección de los colegios públicos del concejo, además de los responsables políticos del Ayuntamiento de Corvera. “Lo importante es mantener el contacto continuo con la comunidad educativa, tanto a través de las AMPAS como de las direcciones de los centros y para lograrlo, el Consejo Escolar Municipal es un foro imprescindible”, aseguró el Alcalde.