Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crece la preocupación en este punto de Asturias por las "carreras ilegales": "Tememos que vayan tan rápido que no puedan esquivar a un peatón"

"Los badenes no les preocupan, al contrario, van aún más rápido para saltarlos", advierten desde la asociación de vecinos "El Conceyu"

Tráfico en Las Vegas

Tráfico en Las Vegas / LNE

Christian García

Las Vegas

La Asociación de Vecinos "El Conceyu" de Las Vegas celebró esta semana su asamblea general y los socios dejaron constancia de sus principales preocupaciones referentes al municipio corverano. Entre otras, hicieron hincapié en la necesidad de que se realicen mayores controles de velocidad, debido especialmente a la celebración de "algunas carreras ilegales" en el centro de Las Vegas que pondrían en riesgo la integridad física de los residentes.

"Los badenes no les preocupan, al contrario, van aún más rápido para saltarlos", señalaron desde "El Conceyu". Indicaron que los pasos de peatones del centro de Las Vegas tampoco eluden a los conductores. "Hay vecinos muy preocupados", abundaron. Y es que, tal y como se señaló desde la asociación vecinal, "se teme que, cuando alguien vaya a cruzar por el paso de peatones, vayan tan rápido que no puedan esquivarlos". Tal y como detallaron ya advirtieron de esta situación a primeros de año.

Por otro lado, desde la asociación vecinal se reclamó que las paradas de autobús de la avenida Principado, a la altura de Los Campos, "vuelvan a funcionar". "Según indicó un conductor a una vecina caducó el permiso de parada y debe volver a solicitarse", señalaron.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. El cuartel de la Guardia Civil de Avilés, 'con fecha de desalojo y sin alternativa
  2. Reacciones ante las últimas revelaciones del principal sospechoso del crimen que conmocionó a Avilés
  3. Golpe al narcotráfico en Asturias: la Policía Nacional desmantela un 'búnker' y desarticula una de las mayores redes de venta de drogas de Avilés
  4. La popular sidrería Yumay de Villalegre ya tiene fecha de cierre y es en meses
  5. Habla uno de los 27 afectados por el ERE de Windar: 'En Asturias hay trabajo para nosotros
  6. Icónico edificio a la venta en Avilés: 1,5 millones y con todos los pisos y el bajo comercial alquilados
  7. La llamada desesperada de una madre avilesina: Enzo busca en un perro de asistencia la puerta a una vida más autónoma
  8. Revolución en los centros de salud de Avilés: llega la Inteligencia Artificial a una prueba médica muy habitual

Crece la preocupación en este punto de Asturias por las "carreras ilegales": "Tememos que vayan tan rápido que no puedan esquivar a un peatón"

Crece la preocupación en este punto de Asturias por las "carreras ilegales": "Tememos que vayan tan rápido que no puedan esquivar a un peatón"

Esta es la decisión que ha tomado el Consejo Escolar de Corvera para hacer más llevadera la vuelta al cole a partir del próximo curso

Esta es la decisión que ha tomado el Consejo Escolar de Corvera para hacer más llevadera la vuelta al cole a partir del próximo curso

Un gigantesco mero (de 43 kilos) dará de comer el domingo a una residencia entera de mayores de Trasona: "Se cocinará al horno para 60 usuarios"

Un gigantesco mero (de 43 kilos) dará de comer el domingo a una residencia entera de mayores de Trasona: "Se cocinará al horno para 60 usuarios"

La increíble cantidad de kilos de basura que una treintena de voluntarios sacaron en un solo día del embalse de Trasona

La increíble cantidad de kilos de basura que una treintena de voluntarios sacaron en un solo día del embalse de Trasona

Corvera quiere poner a sus vecinos a la sombra: esta es la última novedad que se podrá utilizar en el concejo

Corvera quiere poner a sus vecinos a la sombra: esta es la última novedad que se podrá utilizar en el concejo

Las obras de asfaltado de Las Vegas cosechan aplausos entre los vecinos de Corvera: "Serán unos días"

Las obras de asfaltado de Las Vegas cosechan aplausos entre los vecinos de Corvera: "Serán unos días"

Arranca la reorganización del tráfico por los asfaltados en Las Vegas

Arranca la reorganización del tráfico por los asfaltados en Las Vegas

Corvera busca nuevos monitores deportivos y personal de socorrismo

Corvera busca nuevos monitores deportivos y personal de socorrismo
Tracking Pixel Contents