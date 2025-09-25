Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un oro, dos platas y un campeonato de España, el nuevo hito deportivo de Corvera en una popular disciplina de remo

El Dragón Boat Asturias completó un fin de semana de ensueño en Verdicio (Pontevedra) y se subió a lo más alto del podio en la categoría de 500 metros tras competir contra casi 800 palistas de 15 equipos de diferentes partes del país

Integrantes del Dragón Beat Asturias, tras hacerse con el Campeonato de España. / D. B. A.

Christian García

Trasona

Corvera vuelve a subirse a lo más alto del deporte. En esta ocasión, de nuevo de la mano del Dragón Boat Asturias, que el pasado fin de semana se proclamó campeón de España de Barco Dragón en la modalidad de 500 metros. El campeonato se celebró en Berdicio (Pontevedra).

"Este es el comienzo. Queda mucho por hacer y muchos títulos y alegrías por llegar", señalaron desde el club deportivo de Corvera. En esta ocasión, se alzaron con un oro, dos platas y, como colofón, con el Campeonato de España de clubes al lograr el mejor cómputo global de los tiempos.

La prueba, que se celebró el 20 y el 21 de septiembre, estuvo dividida en varias categorías: Mixta, Open, Sénior, Femeninas, Veteranos y BCS. Al campeonato asistieron cerca de 800 palistas de quince equipos llegados de diversos puntos del territorio nacional, como Valladolid, Madrid, Extremadura, Sevilla o Galicia.

La competición arrancó el sábado por la mañana con embarcaciones de diez plazas, mientras que esa misma tarde y durante la jornada del domingo, se compitió en modalidad de 22 plazas.

La prueba, de menos a más

Tal y como señalaron desde el Dragón Boat Asturias, las primeras tandas no fueron del todo positivas para los de Corvera. La competición arrancó con las pruebas de contrarreloj, que se complicaron debido a la climatología, con ligeros chubascos en las primeras horas del sábado.

Con el avance de la jornada, el sol comenzó a hacer acto de presencia a media mañana y esto pareció revitalizar a los integrantes de la embarcación de Corvera, que fueron poco a poco mejorando sus tiempos y recortando distancias con sus rivales. En las diferentes tandas, el club se colocó tercero, cuarto y segundo, además de algún primer puesto como el que se obtuvo en la embarcación de 22 plazas de la categoría de veteranas femeninas, lo que facilitó que en el cómputo global mejorasen los registros de sus rivales para convertirse en campeones de España.

Un 2025 repleto de éxitos

Esta remontada permitió al Dragón Boat Asturias seguir aumentando su palmarés de títulos, que en los últimos meses se ha ampliado con cuatro medallas de oro y dos de plata en el Festival Internacional de Barco Dragón en el mes de mayo o el subcampeonato de la segunda Regata Nacional Dragon Beach "Ciudad de Valladolid" en junio.

