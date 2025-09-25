Un oro, dos platas y un campeonato de España, el nuevo hito deportivo de Corvera en una popular disciplina de remo
El Dragón Boat Asturias completó un fin de semana de ensueño en Verdicio (Pontevedra) y se subió a lo más alto del podio en la categoría de 500 metros tras competir contra casi 800 palistas de 15 equipos de diferentes partes del país
Corvera vuelve a subirse a lo más alto del deporte. En esta ocasión, de nuevo de la mano del Dragón Boat Asturias, que el pasado fin de semana se proclamó campeón de España de Barco Dragón en la modalidad de 500 metros. El campeonato se celebró en Berdicio (Pontevedra).
"Este es el comienzo. Queda mucho por hacer y muchos títulos y alegrías por llegar", señalaron desde el club deportivo de Corvera. En esta ocasión, se alzaron con un oro, dos platas y, como colofón, con el Campeonato de España de clubes al lograr el mejor cómputo global de los tiempos.
La prueba, que se celebró el 20 y el 21 de septiembre, estuvo dividida en varias categorías: Mixta, Open, Sénior, Femeninas, Veteranos y BCS. Al campeonato asistieron cerca de 800 palistas de quince equipos llegados de diversos puntos del territorio nacional, como Valladolid, Madrid, Extremadura, Sevilla o Galicia.
La competición arrancó el sábado por la mañana con embarcaciones de diez plazas, mientras que esa misma tarde y durante la jornada del domingo, se compitió en modalidad de 22 plazas.
La prueba, de menos a más
Tal y como señalaron desde el Dragón Boat Asturias, las primeras tandas no fueron del todo positivas para los de Corvera. La competición arrancó con las pruebas de contrarreloj, que se complicaron debido a la climatología, con ligeros chubascos en las primeras horas del sábado.
Con el avance de la jornada, el sol comenzó a hacer acto de presencia a media mañana y esto pareció revitalizar a los integrantes de la embarcación de Corvera, que fueron poco a poco mejorando sus tiempos y recortando distancias con sus rivales. En las diferentes tandas, el club se colocó tercero, cuarto y segundo, además de algún primer puesto como el que se obtuvo en la embarcación de 22 plazas de la categoría de veteranas femeninas, lo que facilitó que en el cómputo global mejorasen los registros de sus rivales para convertirse en campeones de España.
Un 2025 repleto de éxitos
Esta remontada permitió al Dragón Boat Asturias seguir aumentando su palmarés de títulos, que en los últimos meses se ha ampliado con cuatro medallas de oro y dos de plata en el Festival Internacional de Barco Dragón en el mes de mayo o el subcampeonato de la segunda Regata Nacional Dragon Beach "Ciudad de Valladolid" en junio.
- El cuartel de la Guardia Civil de Avilés, 'con fecha de desalojo y sin alternativa
- Reacciones ante las últimas revelaciones del principal sospechoso del crimen que conmocionó a Avilés
- Golpe al narcotráfico en Asturias: la Policía Nacional desmantela un 'búnker' y desarticula una de las mayores redes de venta de drogas de Avilés
- La popular sidrería Yumay de Villalegre ya tiene fecha de cierre y es en meses
- Habla uno de los 27 afectados por el ERE de Windar: 'En Asturias hay trabajo para nosotros
- Revolución en los centros de salud de Avilés: llega la Inteligencia Artificial a una prueba médica muy habitual
- Icónico edificio a la venta en Avilés: 1,5 millones y con todos los pisos y el bajo comercial alquilados
- La llamada desesperada de una madre avilesina: Enzo busca en un perro de asistencia la puerta a una vida más autónoma