Así puedes solicitar desde Corvera las importantes ayudas que ha convocado el Principado de Asturias para impulsar el desarrollo de las zonas rurales

Nueva convocatoria para solicitar las ayudas del programa Leader. El Principado publicó oficialmente el plazo de solicitudes, que permanecerá abierto hasta el 4 de noviembre, y que está destinado para el desarrollo de las zonas rurales. En el caso de Corvera, las ayudas se tramitan a través del Grupo de Acción Local Adicap (Asociación para el Desarrollo Integrado del Centro de Asturias Periurbano), donde también se ubican Carreño, Gozón y Llanera.

En concreto, hay tres áreas de acción para estas ayudas. Por un lado, Agro, para inversiones del sector agrícola; Agroindustria, para empresas agroalmientarias con menos de diez trabajadores; y Diversificación, para proyectos que promueven la diversificación económica en el medio rural. Pueden concurrir empresas privadas y particulares, entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro. Se revisará la viabilidad y encaje con los objetivos del programa y las ayudas pueden llegar a cubrir hasta un 50 por ciento de la inversión subvencionable con un máximo de 200.000 euros.

Corvera, receptora de ayudas

Hasta la fecha, el programa LEADER ha dejado en el concejo 449.020 euros en forma de subvenciones. De esta cifra, el Ayuntamiento de Corvera lleva recibidos 173.949 euros para el desarrollo de diferentes proyectos que van desde la adquisición de vehículos y equipamientos para la zona rural a la mejora de eficiencia energética y alumbrado en Villa y Molleda, material para el Museo Internacional de los Países Celtas, la reparación de los puentes de El Pontón y La Peluca, la iluminación de pasos peatonales en Cancienes o el acondicionamiento de instalaciones deportivas en Solís y Cancienes.

En cuanto a proyectos de particulares, del total de ayudas concedidas, 263.932 euros sirvieron para la puesta en marcha de negocios como un centro ecuestre, la ampliación de un centro geriátrico, la apertura de un hotel canino o la entrada en servicio de alojamientos rurales. También fueron subvencionados con 11.108 euros proyectos desarrollados en Corvera por Cooperativas Agro-alimentarias Principado de Asturias, Corvera Sociedad Cooperativa Asturiana y ASATA.

Satisfacción en el Gobierno local

“Haber sido reconocidos como territorio LEADER es una gran oportunidad de desarrollo para nuestra zona rural. Una vez más hacemos un llamamiento a la población de nuestras parroquias rurales para que aprovechen estas subvenciones tan importantes y que las soliciten. Además, desde nuestra Agencia de Desarrollo Local les podemos asesorar en todo lo que necesiten. Es importante difundir estas convocatorias, que se conozcan y, como digo, se aprovechen” ha señalado Rocío Martínez concejala de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Corvera.