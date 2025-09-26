El colegio de Los Campos "reestrena" una instalación clave para la comunidad educativa y deportiva de Corvera
"Con esta remodelación damos una respuesta a una necesidad evidente", señaló el alcalde de Corvera, Iván Fernández, tras la conclusión de las obras de la pista polideportiva
C. G.
Las obras de remodelación de la pista polideportiva del colegio de Los Campos ya han concluido y el alumnado del centro, además de los clubes deportivos del concejo, ya pueden emplear las instalaciones para sus actividades. La intervención ha contado con una inversión del Ayuntamiento de Corvera valorada en 30.000 euros.
Las labores han consistido en la reparación y nivelado del suelo existente, así como en la instalación de una superficie de vinilo especial para alto tránsito, 100 por ciento reciclable y resistente al deslizamiento. Por otro lado, también se acometió el repintado y señalización de las distintas pistas deportivas, tanto las ya existentes como las nuevas, y la recolocación de las espalderas.
Una instalación muy utilizada
El alcalde de Corvera, Iván Fernández, señaló que la pista del colegio de Los Campos es un espacio "muy utilizado tanto por los niños y niñas del centro como por parte de los clubes deportivos del concejo". Por ello, destacó que "invertir en su mejora es mejorar las condiciones de los centros educativos y del deporte base". "Queremos que los chicos y chicas de Corvera disfruten de instalaciones seguras y modernas que los animen a seguir practicando actividad deportiva".
En ese sentido, el Alcalde recalcó que el deporte es "fundamental" para una vida sana y que "está en el ADN de nuestra acción de gobierno".
