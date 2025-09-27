El Ayuntamiento de Corvera ya ha decidido lo que hará con el campo de golf de Los Balagares e invertirá más de 40.000 euros

El campo de golf de Los Balagares ya puede ser adecentado. La última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictaminó que el Ayuntamiento actuó correctamente al resolver la concesión de la gestión del campo. Ahora, el Consistorio ya puede entrar en los terrenos del campo de golf. Debido al largo período de tiempo en el que las instalaciones no han podido tener un mantenimiento adecuado, se ha planificado un plan para la mejora y mantenimiento para dicho terreno.

Este plan cuenta con una inversión total de 42.000 €. Se va a desarrollar durante lo que queda del año 2025 y el año 2026. Este es el tiempo estimado por el Ayuntamiento hasta que se acabe el proceso de adjudicación para la nueva gestión del campo de golf. Van a ser tres limpiezas, una se realizará en las próximas semanas; la segunda, en la primavera de 2026, y la tercera antes de finalizar el verano del año que viene. Cada una de estas limpiezas conlleva una inversión para el consistorio de 10.000 euros, por lo tanto, al planificarse tres limpiezas serán 30.000 euros.

Debido al prolongado período de actividad y la proliferación de vegetación, se busca: mejorar las condiciones del terreno y su entorno. Los trabajos van a consistir en el desbroce de vegetación herbácea, arbustiva y de especies invasoras (como plumero de la pampa).

Limpieza del entorno

Además, el Ayuntamiento realizará también tres limpiezas extraordinarias de los entornos que, no forman parte del campo de golf, pero sí forman parte de las zonas municipales que pertenecen al Ayuntamiento como consecuencia del desarrollo y de la construcción de la urbanización de Los Balagares.

Así, cada una de las tres limpiezas de este camino ascienden a 4.000, lo que significan 12.000 euros, con lo que la inversión total en el plan para la mejora y mantenimiento supone una inversión de 42.000 € en los próximos quince meses.

El Ayuntamiento, manos a la obra

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, declaró que pese a la "amargura" ocasionada por los "muchos años" de espera y el deterioro de la instalación, "toca cumplir nuestro compromiso". "Ahora que por fin podemos entrar en el campo, hemos planificado y diseñado unos nuevos pliegos para la nueva concesión. Los servicios técnicos y jurídicos están trabajando en ellos y está previsto que salgan en el último trimestre del año", confirmó el Alcalde, que concretó que, a la espera de que finalice el proceso de concesión de la gestión, el equipo de gobierno quiere ser "previsor" y por ello se acometerá el plan de mejora y mantenimiento continuo.