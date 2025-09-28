De Corvera a Sevilla con la mirada en Asturias: "Tengo recuerdos preciosos"

Juan Alberto González García nació en Los Campos en 1961, pero muy pronto se marchó a Cantabria, concretamente a Potes, para vivir con sus abuelos. Lo hizo con apenas diez años. Su etapa en Corvera, pese a considerarla corta, la definió como "muy intensa", especialmente por el estrecho vínculo que existía entre los vecinos de la zona, marcado por un "ambiente puramente familiar". "Tengo recuerdos preciosos de Corvera", afirma. "Era un ambiente estrictamente familiar. Los lazos entre los vecinos eran muy estrechos", confesó González García, que a día de hoy mira a Asturias desde lejos, en concreto desde Sevilla, ciudad en la que reside desde hace tres décadas y en la que preside el Centro Asturiano de la capital del Guadalquivir desde 2010.

Son muchos años fuera, pero aún recuerda el cambio "pausado" del concejo. "Fue creciendo poco a poco. Cuando voy por allí, donde más cambio noto es en la fisionomía, especialmente en Las Vegas y Los Campos. El resto del concejo conserva un espíritu rural", destaca. Pese a que el traslado a Potes fue "un poco duro", poco después regresó a Avilés para finalizar la enseñanza obligatoria y el bachillerato, antes de emprender rumbo a Madrid, donde estudió Ingeniería Técnico Agrícola y, además, conoció a su esposa. A partir de ahí, inició un periplo de mudanzas. De la capital española regresó a Asturias, pero también tuvo una estancia en el País Vasco antes de, finalmente, asentarse en Sevilla, ciudad en la que reside desde hace tres décadas y en la que es una figura reconocida al ser, desde 2010, presidente del Centro Asturiano de la capital andaluza.

"Al nacer mi hija mayor decidí que ya no me iba a mover mucho. Viajaba mucho entre Sevilla y Asturias, pero ya nos asentamos y me hice socio del Centro", señala González García, vinculado desde 1995 a la entidad, que fue fundada en 1971 y a la cual ha visto crecer. "Me uní en una época muy boyante. En ese momento empezaron a hacer proyectos de colaboración para celebrar el Día de Asturias y había mucha predisposición por parte de los Ayuntamientos", comentó el corverano, que hizo hincapié en el "duro golpe" que supuso la crisis económica del 2008, la cual provocó una caída en el número de socios tanto del Centro Asturiano de Sevilla como en los de otros territorios. "A partir de ahí resurgimos, recuperamos notoriedad y recuperamos actividades. Ahora estamos muy sanos", celebra González García, que concreta: "Somos 1.200 socios. Estamos muy satisfechos".

Respecto a su tierra, el presidente del Centro sevillano ve con "mucha alegría" que "crezca dentro del Estado", pero lamenta la pérdida de población. "Lo veo con tristeza, significa que no hay mucho empleo. Mi hija pequeña vive y trabaja en Avilés y espero que pueda tener el futuro que quiere", concluye.