Los ciclistas de Corvera, más seguros que nunca con la nueva señalización "inteligente" que estrena el concejo

La tecnología detecta a los corredores y alerta a los conductores de su presencia en tramos de curvas "sinuosas" y salidas "ciegas"

Por la izquierda, Lorenzo Hernández, Bernardo Duarte, Nacho Marquínez, Hugo de la Calle, Iván Fernández y Juan Lázaro, frente a la señal inteligente recién instalada.

Por la izquierda, Lorenzo Hernández, Bernardo Duarte, Nacho Marquínez, Hugo de la Calle, Iván Fernández y Juan Lázaro, frente a la señal inteligente recién instalada. / C. G.

Christian García

Grandellana (Corvera)

El Ayuntamiento de Corvera estrenó este lunes dos puntos de señalización vertical que alerta a los conductores de vehículos de la presencia cercana de ciclistas. Concretamente, dos se ubican en los puntos kilométricos 4,5 y 6,5 de la carretera AS-17 que conecta Avilés con Oviedo –junto a la empresa de desguaces Roza, en dirección a la villa–, mientras que los otros están ubicados en entre el 0,8 y 1,7 de la vía AS-233, entre Los Campos y Trubia –en concreto, en el cruce de Fuencaliente dirección Los Campos, y en La Rozona, dirección La Laguna–. Con estas nuevas señalizaciones, el objetivo del Consistorio "no es multar" sino aportar seguridad para los ciclistas "en tramos de curvas sinuosas y salidas ciegas".

La señalización inteligente que se estrena en Corvera.

La señalización inteligente que se estrena en Corvera. / C. G.

Este lunes, el alcalde de Corvera, Iván Fernández, visitó una de estas señalizaciones, las cuales calculan la distancia del tramo, el desnivel y la velocidad media de un ciclista para que, cuando uno circula por allí, inicia un periodo de señalización lumínica para que los conductores sean conscientes de su presencia en la calzada y evitar así accidentes por diversas causas. Junto al regidor estuvo Hugo de la Calle, corredor del equipo Burgos Burpellet BH y miembro del Club Ciclista Trasona. Tanto de la Calle, como el presidente del club, Bernardo Duarte, celebraron la instalación de estas señales para garantizar la seguridad tanto de ciclistas como de conductores. "Todo lo que sea velar por la seguridad del entorno, tanto de ciclistas como de conductores, es bienvenido", señaló De la Calle, quien, ataviado con su equipo de entrenamiento, añadió: "Ojalá se pueda seguir incorporando más señalización por toda Asturias".

Además, mostró el orgullo que Corvera sea uno de los primeros concejos en incorporar esta tecnología, y destacó la conciencia de los conductores asturianos: "Asturias es una de las zonas en las que más se respeta al ciclista. Con estas nuevas implementaciones todo va a mejor poco a poco". Por su parte, Duarte comentó que, "aún falta mucho" por garantizar la seguridad de los ciclistas en la carretera, aunque remarcó que "la gente está cada vez más concienciada y los ciclistas tomamos menos riesgo". Mientras, el Alcalde señaló que los puntos elegidos "son de mucho tránsito de ciclistas" y no descartó que en el futuro se añadan más tramo.

