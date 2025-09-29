La localidad asturiana que lleva 50 años partida en dos por culpa de una autopista: "Separaron la iglesia del cementerio, no tuvieron consideración con nada"

La carretera AI-81 o, lo que es lo mismo, el nexo corverano con la Autovía del Cantábrico, cumple el año que viene medio siglo desde que empezaron a pasar los primeros coches. Se abrió en 1976 para conectar Avilés con la A-8, punto de unión entre la villa, Gijón y Oviedo; y, hoy en día, es utilizada por miles de conductores al año. Fue, además, una revolución en su día por su novedoso diseño para asegurar la adherencia del firme. Este avance en las comunicaciones asturianas tuvo, sin embargo, una gran víctima –o víctimas–. En 1971, los vecinos de Trasona vieron como, para garantizar el avance de las conexiones en el centro del Principado, sus viviendas eran expropiadas, derruidas y sustituidas por toneladas de hormigón.

Para los de Trasona que les expropiaran tierras no era algo nuevo no obstante: desde la llegada de Ensidesa en los años cincuenta, los vecinos de Trasona han sufrido más de cinco procesos expropiatorios, algunos de los cuales no se llevaron a efecto. En 1971 comenzó el proceso expropitario de Trasona para la construcción de la autopista "Y". La construcción de esta carretera se llevó por delante el barrio de El Carmen, parte del barrio de Fafilán, el bar Braulio, y pequeñas viviendas. Así, pues, con la carretera, un nuevo golpe con la desaparición barrios, negocios y viviendas que se intensificó por unas indemnizaciones que "eran una vergüenza".

La iglesia de Trasona, antes de las obras de la carretera. / Rosi Fernández

El precio de expropiar

Este hecho pilló a Rosario Fernández, "Rosi" –presidenta de la plataforma de afectados por las expropiaciones y coordinadora del blog "El rincón de Trasona"–, con apenas 17 años y recién incorporada a la Universidad. "Nos daban una porquería. Mi padre se negó. Nos plantamos delante de casa, pero nos bordearon y levantaron todo", recuerda Fernández, que considera que la construcción de la autovía "partió Trasona en dos". "Separaron la iglesia del cementerio. No tuvieron ninguna consideración por nada", lamenta. "Quitaron la casa de mi abuela, que era de principios de siglo. Quitaron todas las viviendas, casas guapísimas, el palacete de indianos que estaba frente al centro de salud y que aún está en ruinas... Quitaron todo y no miraron por nadie. Fue horrible", señala la vecina corverana.

Vista panorámica de la Marzaniella, en Trasona, previa a la autovía. / R. F.

Una a la década

Pero la fiebre de las expropiaciones no acabó ahí. En los años noventa, llegó un nuevo "boom". El centro comercial Parque Astur ya estaba proyectado y, poco después, empezó a planearse la construcción de la urbanización de Los Balagares, campo de golf y hotel incluidos, en Truyés. "Desapareció todo y fuimos a peor", afirma Rodríguez, que reflexiona: "De pronto, Trasona empezó a existir. La gente se interesó, pero a cambio perdimos mucho. Nuestra identidad y estilo de vida". De cumplirse sus previsiones, que pasan porque a Trasona le afecta una expropiación cada diez años, se avecinan nuevos cambios en el municipio. Rosi Fernández ya lanza una pregunta a la espera de respuestas: "¿Cómo nos afectará el parque de baterías?".