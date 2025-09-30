El actor corverano, Pablo Castañón: "Disfruto el proceso de actuar y de sentir que esto no se acaba nunca"

-¿Qué siente al ser el intérprete casi oficial de Pedro Menéndez?

-Es una alegría venir cada año y dar vida a don Pedro Menéndez de Avilés. Es un trabajo que es muy satisfactorio y, como siempre he dicho, es una oportunidad de reunirme con la gente de la asociación de Pedro Menéndez y con el grupo Arte y Producciones de José Rico. Además, ahora también se van sumando cada vez más grupos, vienen de Cangas de Narcea, vienen también de Santillana del Mar, de Medina del Campo y de muchos otros sitios. La verdad que es un trabajo muy bonito, muy digno de hacer y de estar aquí.

-Está acostumbrado a actuar ante una cámara o en un escenario. ¿Qué diferencia hay al actuar en la calle ante el público?

-Es diferente, y lo bueno es que Avilés es un escenario espectacular, con unas calles que son fabulosas. Es una auténtica pasada poder transitar por ellas mientras hacemos las diferentes escenas. Se respira la misma historia que nosotros tratamos de recrear.

-¿Con qué se queda?

-Con todo. Ya sea ante la cámara, en una obra en un teatro o en la calle, siempre trato de encontrarle el lado más bonito y cada medio me ofrece algo especial, cada uno tiene algo diferente. Al fin y al cabo, es actuar. Un rodaje o una obra tienen su técnica. Lo que disfruto es el proceso, ya sea a través de la televisión, del cine o del teatro, y sentir que esto es algo que no se acaba nunca.

-¿Cómo surgió su interés por la interpretación?

-Empecé ya desde pequeño. Cuando iba al colegio me interesaba el tema y en los festivales de Navidad del colegio trataba de participar en las actividades que se organizaban, ya fuese como presentador o como participante. Estudié Relaciones Públicas en Oviedo y ya mientras estaba estudiando empecé a formar parte de grupos de teatro. El primero fue con Pilar Murillo, de Avilés, y luego con Teatro Cabriola. Ahí hacíamos también teatro de calle, un espectáculo que se llamaba "Pantomimos", de mímica. También probamos por bares y cafés-teatros. Poco a poco ya fue picándome cada vez más y finalmente me decidí a ir a Madrid.

-Se marchó muy joven a Madrid.

-Cuando fui a Madrid, estudié en Réplica Teatro y decidí que mi forma de afrontarlo debía ser sin expectativas. Poco a poco sentí que la profesión me iba acogiendo. Iba presentándome a pruebas o me iban apareciendo oportunidades. Siento que lo que empezó como una pasión, acabó formando parte de mi naturaleza.

-Ha vivido desde pequeño en Las Vegas. ¿Cómo ve la promoción de las artes escénicas en el concejo?

-Veo que hay un movimiento cultural e implicación por apoyarlo, y eso es muy satisfactorio para mí. Me he criado aquí y ver cómo se da cabida a ese movimiento cultural es maravilloso. Es una gozada poder actuar en un sitio tan cuidado como es El Llar. Genera un movimiento y abre el abanico de oportunidades.

-¿En qué está enrolado actualmente?

-Justo ahora hemos estado en Madrid, en los Teatros Luchana, con una obra de teatro que se titula "Roma", escrita por un asturiano, David Barreiro, y lo dirige Olaya Pazos, también asturiana. En escena estoy con Mariana Tena y la obra trata sobre cómo lo social acaba afectando a lo íntimo, en este caso, a la vida de una pareja que en plena burbuja inmobiliaria no puede hacer frente a la hipoteca, lo cual va minando poco a poco su relación. Ha sido muy satisfactorio estar estas semanas en Madrid actuando.

-¿Tendremos oportunidad de verle pronto de vuelta en el Palacio Valdés u otro teatro asturiano?

-Hace tiempo la estrenamos en Gijón, en el Teatro Jovellanos, pero no pierdo la esperanza de ir a Avilés. Está teniendo muy buena acogida, así que confío en ello.