Siete parroquias implicadas, cuatro estrenos absolutos y todas las disciplinas artísticas en la "Noche blanca" de Corvera
Las propuestas profesionales se combinan con iniciativas vecinales y hosteleras hasta la madrugada
C.G.
Corvera acogerá este viernes, 3 de octubre, y hasta la madrugada del sábado 4, la "Noche Blanca" que, por séptima vez, llenará de actividades y espectáculos todo el concejo. El evento, promovido por el Ayuntamiento con la colaboración de asociaciones, comercios y creadores locales, dinamizará la vida cultural y social de todos los barrios a través del teatro, la música, la danza, la pintura y talleres participativos, combinando propuestas artísticas profesionales con iniciativas vecinales y hosteleras.
Esta edición se caracteriza por ser la primera vez en la que hay actividades en las siete parroquias del concejo (Cancienes, Molleda, Trasona, Villa, Los Campos, Las Vegas y Solís). Además, se van a producir cuatro estrenos absolutos, lo que demuestra, como ha comentado el alcalde de Corvera, Iván Fernández, durante la presentación este martes “el músculo creativo y el talento de la gente de Corvera”
La programación oficial arrancará el viernes a las 18.00 horas y se prolongará hasta las 02.00 de la madrugada del sábado, con espacios abiertos y cerrados emblemáticos repartidos por todas las parroquias del concejo y con una programación que se ha diseñado para que ninguna zona de Corvera quede fuera. La colaboración de APYMEC (Asociación del pequeño y medio comercio de Corvera), asociaciones vecinales, comercios y entidades culturales asegura que se pueda celebrar y se pueda participar activamente en este evento único, reforzando el tejido social y creativo de Corvera.
Entre actividades destacan los cuatro estrenos ex profeso para esta “Noche Blanca”:” La música que llevas dentro”, espectáculo con la Banda de Música, los Talleres de Teatro de Adultos de Corvera y el Taller de Panderetas, en el Teatro El Llar de Las Vegas a partir de las 22.00 horas; la exposición Patricia x La Libertad: Mujer Ubuntu / Mujer Viajera, en el Teatro La Lechera de Cancienes desde las 22.00 horas; el concierto de Nerea Marfiki, también en el teatro de La Lechera en Cancienes, a las 23.30; y la Master Class impartida por Bras Rodrigo en el Muséu de los Países Celtas en Villa, de 21.00 a 22.00 horas.
Junto a estos estrenos habrá actividades para todos y todas: talleres de mosaico, fotografía nocturna, pintura y pandereta; cuenta cuentos en varias localizaciones, desfiles de moda y talleres infantiles; master class con Bras Rodrigo en el Muséu de los Países Atlánticos; actuaciones musicales en bares y cafeterías, y descuentos especiales en comercios participantes.
Para el regidor local, con esta "Noche blanca", “Corvera demuestra una vez más la fuerza y la unidad de su tejido asociativo y comercial. Gracias a la implicación de nuestras asociaciones vecinales, entidades culturales y comercios locales, hemos logrado que dé un salto histórico y llegue, por primera vez, a todas las parroquias del municipio, ofreciendo una programación diversa y participativa en cada rincón del concejo", señaló. Iván Fernández enfatizó que este año, ninguna parroquia queda al margen de la fiesta y la cultura: "Cada colectivo aporta su creatividad y esfuerzo, y todos los concejos suman para que la noche sea realmente excelente para quienes viven y visitan nuestro municipio", aseveró.
Los organizadores animan a la ciudadanía a “participar y disfrutar del entorno, quedándose en Corvera durante una noche especial y extraordinaria, marcada por la cultura y la convivencia”.
