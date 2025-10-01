La cafetería más "instagrameable" de Asturias llegará a Corvera tras causar furor en Oviedo

Las tiendas Fifty Factory -perteneciente al Grupo Tendam- y MGI han sido las últimas grandes llegadas al centro comercial de ParqueAstur -la primera, que en los últimos meses ha experimentado un proceso de renovación de los negocios que ocupan sus locales. Sin embargo, el centro comercial de Trasona se prepara para el aterrizaje de otro popular negocio que atraerá a un gran número de clientes.

Los centros comerciales no son espacios únicamente destinados para tiendas de ropa -como en el caso de Fifty Factory, con más de medio centenar de tiendas en toda España dedicadas al textil con grandes descuentos en marcas como Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield o Women'secrete, electrodomésticos o productos de todo tipo -MGI comercia con menaje de hogar, juguetes y también electrodomésticos a precio asequible-. Son espacios también para la hostelería, y ese es el caso de la nueva tienda que está a punto de llegar: Kawaii Café.

Anime como gran atractivo

Esta franquicia, que cuenta con dos establecimientos en Madrid y uno en Oviedo, se define como "random", "auténtica" y tiene como objetivo alejarse de la normalidad. Por ello, su imagen ya es toda una declaración de intenciones: dejar claro que el interior de la cafetería es un lugar especialmente destinado a los amantes del café y de los dulces, pero también de la cultura japonesa y especialmente del manga y del anime. Actualmente, unas lonas -decoradas con la imagen corporativa de Kawaii Café- cubren uno de los espacios libres de ParqueAstur a la espera de su apertura.

Euforia en Oviedo

La primera cafetería Kawaii en abrirse en Asturias lo hizo en el mes de febrero de este mismo año en Oviedo, generando una gran expectación y atrayendo a casi medio centenar de personas el día de la apertura de puertas, muchas de ellas haciendo cola desde primera hora de la mañana.

El "cosplay", seña de identidad

En sus redes sociales, el mensaje es claro: el color es diversión y Kawaii es para divertirse. Ilustraciones, cafés y otras bebidas de colores, "cupcakes" y muchos otros dulces o platos sabrosos y, por encima de todo, pasión por el arte japonés, concretamente por el anime, tal y como evidencian las imágenes de Instagram con el personal, y muchos clientes, disfrazados o ataviados con "cosplay". Todo ello, claro está, ofrece una gran oportunidad a quienes se acerquen para hacer las mejores fotos que publicar en sus redes sociales.