Corvera destina 15.000 euros en ayudas para emprendedores

El Ayuntamiento de Corvera abrió este miércoles 1 de octubre el plazo para la convocatoria de subvenciones dirigidas a desempleados que hayan iniciado una actividad económica por cuenta propia en el concejo a lo largo del último año. Estas ayudas tienen una cuantía de hasta 1.800 euros para hacer frente a los primeros gastos de las personas autónomas. Para optar a ellas, los interesados podrán presentarse desde hoy jueves, 2 de octubre, y hasta el día 22 del mismo mes.

La convocatoria está destinada a personas que hayan estado en situación de desempleo e iniciasen una actividad económica, como autónomos en Corvera, entre el 1 de septiembre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. Es requisito indispensable permanecer como trabajador autónomo al menos dos años y no compatibilizarlo con otro empleo que supere las 20 horas semanales. El presupuesto total de las ayudas es de 15.000 euros y se otorgará un máximo de 1.800 por persona beneficiada con local abierto al público, o ayudas de 1.000 euros para iniciativas sin local abierto al público.

Para optar a ellas, se requiere presentar la documentación necesaria para justificar la inversión, la situación de desempleo previa, y estar al corriente de las obligaciones fiscales laborales. Estas ayudas se conceden por concurrencia competitiva, aplicando un baremo que valora aspectos como innovación, importe de la inversión, discapacidad, empleo creado y tiempo como persona desempleada.

Esta subvención, creada por el Ayuntamiento de Corvera en 2019, ha concedido ya 59.900 euros a 43 personas emprendedoras del concejo. Se puede obtener más información a través de la web municipal o por el teléfono 985515679.