Corvera destina 15.000 euros en ayudas para emprendedores

Los interesados podrán solicitar las ayudas hasta el próximo miércoles 22 de octubre

El Ayuntamiento de Corvera, en Nubledo.

El Ayuntamiento de Corvera, en Nubledo. / Mara Villamuza

C. G.

Nubledo

El Ayuntamiento de Corvera abrió este miércoles 1 de octubre el plazo para la convocatoria de subvenciones dirigidas a desempleados que hayan iniciado una actividad económica por cuenta propia en el concejo a lo largo del último año. Estas ayudas tienen una cuantía de hasta 1.800 euros para hacer frente a los primeros gastos de las personas autónomas. Para optar a ellas, los interesados podrán presentarse desde hoy jueves, 2 de octubre, y hasta el día 22 del mismo mes.

La convocatoria está destinada a personas que hayan estado en situación de desempleo e iniciasen una actividad económica, como autónomos en Corvera, entre el 1 de septiembre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. Es requisito indispensable permanecer como trabajador autónomo al menos dos años y no compatibilizarlo con otro empleo que supere las 20 horas semanales. El presupuesto total de las ayudas es de 15.000 euros y se otorgará un máximo de 1.800 por persona beneficiada con local abierto al público, o ayudas de 1.000 euros para iniciativas sin local abierto al público.

Para optar a ellas, se requiere presentar la documentación necesaria para justificar la inversión, la situación de desempleo previa, y estar al corriente de las obligaciones fiscales laborales. Estas ayudas se conceden por concurrencia competitiva, aplicando un baremo que valora aspectos como innovación, importe de la inversión, discapacidad, empleo creado y tiempo como persona desempleada.

Esta subvención, creada por el Ayuntamiento de Corvera en 2019, ha concedido ya 59.900 euros a 43 personas emprendedoras del concejo. Se puede obtener más información a través de la web municipal o por el teléfono 985515679.

