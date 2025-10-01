"Corvera es seguro", replica el gobierno ante las quejas de Vox por la "inseguridad" en el concejo

El Ayuntamiento de Corvera celebró este martes su pleno ordinario en el que se guardó un minuto de silencio en recuerdo de la concejala socialista María Elena Menéndez Bouzas, fallecida el pasado 13 de agosto tras una enfermedad que la obligó a dejar sus responsabilidades municipales. En el orden del día se aprobó la designación del concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Durán, como quinto teniente de alcalde y como miembro de la Junta de Gobierno Local. Sin embargo, el debate más vivo del pleno se registró durante el turno de ruegos y preguntas.

Diana García, portavoz municipal de Vox, preguntó al gobierno local si tiene previsto tomar medidas por la sensación de "inseguridad" de Corvera tras algunos robos producidos en las iglesias de Solís y Cancienes, además de "trifulcas" en Las Vegas. En ese sentido, el alcalde, Iván Fernández, afirmó que Corvera "es uno de los municipios más seguros de Asturias". "Tenemos agentes patrullando 24 horas los 365 días del año. Pocos ayuntamientos tienen esta capacidad", declaró el Alcalde, quien añadió: "La delincuencia cero no existe. Lamentablemente, habrá robos, pero no estamos de brazos cruzados".

Siguiendo en clave seguridad, García también planteó si el Consistorio estudia medidas ante las "‘okupaciones’ que se producen en el concejo". Fernández, por su parte, se limitó a declarar que el Ayuntamiento tomará "las medidas legales oportunas".

Además, la portavoz de la formación liderada por Santiago Abascal también se refirió al Parque Acuático de Corvera (PACO) y al resultado económico "ajustado" de este verano para cubrir imprevistos. En ese sentido, el equipo de gobierno, por boca del Alcalde, señaló que el PACO "no tiene por qué dar beneficios" puesto que "es un equipamiento público al igual que las bibliotecas para ofrecer ocio ya la ciudadanía". "Los servicios públicos no se miden por eficiencia económica, sino de equilibrio", añadió.

Por último, Alejandro Méndez, portavoz del PP, expuso su preocupación por la falta de personal de la escuela de 0 a 3 años y planteó si el Consistorio podría haber hecho más para prevenirlo. En ese sentido, Fernández detalló que este lunes estaba prevista la firma del "último contrato por cubrir" y que el personal empezaría a trabajar al completo el mismo martes. "No es nuestra competencia, pero hablamos con todas las partes", abundó.