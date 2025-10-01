Vuelven los fines de semana de bailes populares a Corvera

Corvera retoma este fin de semana sus ya clásicos Bailes Populares, actividad que retorna a la programación municipal para ofrecer música en directo y bailes en Las Vegas, Trasona y Cancienes. La actividad se desarrolla en colaboración con las asociaciones vecinales del concejo y se presentó este miércoles en el Ayuntamiento a cargo del concejal de Festejos, Rafael Alonso, y representantes del tejido asociativo.

Estas actividades se celebrarán durante todo el invierno a excepción de la época navideña. Cada viernes, a partir de este 3 de octubre, en el centro cultural José Avelino Iglesias "Chas" de Trasona de 20.00 a 21.00 horas. En Las Vegas, los sábados de 18.30 a 21.00 horas, desde el 4 de octubre. Por su parte, en La Lechera de Cancienes, los bailes populares serán también de 18.30 a 21.00 horas, todos los domingos a partir del 5 de octubre.

El concejal de Festejos declaró que esta iniciativa "trata de ofrecer una alternativa de ocio para las personas adultas". Además, señaló que "se complementa con los bailes de salón", que se celebran entre semana y también gratuitamente. Respecto a los horarios, Alonso comentó que, tanto el de Trasona como el de Las Vegas y Cancienes, "han sido conmensurados con las asociaciones, que colaboran con el Ayuntamiento encargándose de abrir y cerrar los locales".

Estos bailes populares se celebran en Corvera desde hace ya más de veinte años, concretamente en El Llar de Las Vegas. Además, desde hace tres años, se amplió la actividad para llevarla también a Trasona y Cancienes, también de forma gratuita.