El Alcalde de Corvera, tras la adjudicación de los terrenos para la Ciudad Deportiva: "Es un proyecto ilusionante que servirá de palanca para Asturias"

Esta mañana se ha reunido la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Corvera y, entre otros asuntos, ha tratado el expediente que versa sobre la adjudicación de los terrenos de Truyés, en Los Campos. Se ha constatado que existe sólo una oferta, la presentada por la empresa Carpa Elite S.L., propiedad de Diego Baeza, presidente y propietario del Real Avilés Industrial.

En dicha mesa de contratación también se ha comprobado que Carpa Elite SL cumple tanto los requisitos jurídicos como los requisitos económicos, que está al corriente del pago con Hacienda, con la Seguridad Social y con las Administraciones públicas. Por lo tanto, al ser la única oferta presentada y cumplir los requisitos necesarios se abre el proceso para la adjudicación definitiva de los terrenos de Truyés a Carpa Elite SL para la construcción de la futura ciudad deportiva del Real Avilés Industrial.

Ahora el proceso administrativo pasa por comunicar oficialmente a Diego Baeza la decisión de la mesa de contratación de esta mañana. Posteriormente, “Carpa Elite SL” dispondrá de quince días para proceder al pago de los importes correspondientes en la cuenta del Ayuntamiento de Corvera. Una vez efectuado el pago, el siguiente paso es acudir al notario para elevar a escritura pública este acuerdo. Una vez que esté realizado este último paso, los terrenos pasarán a ser propiedad de Carpa Elite SL y podrán solicitar las licencias de obras para tener el visto bueno para empezar los trabajos de construcción del complejo deportivo.

“Hay que tener cautela en un proceso tan importante como este. Estaremos pendientes de que se formalice en las cuentas del ayuntamiento los pagos correspondientes. Pero, a pesar de estas cautelas, desde el Ayuntamiento trasladamos nuestra satisfacción. Hemos comprobado que el presidente del Avilés tiene palabra y está cumpliendo su compromiso. Personalmente, era optimista con respecto al cumplimiento de este proyecto y parece que se está convirtiendo en realidad. Estoy convencido de que así va a ser”, ha declarado el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

El suelo de Truyés donde se va a construir la ciudad deportiva del Real Avilés Industrial suma 61.179 metros cuadrados. En este terreno están previstos construir cuatro campos de fútbol, un pabellón de fútbol sala y baloncesto y una pista de atletismo. También se prevé albergar una residencia para 150 deportistas.

El alcalde ha resaltado que “este es un proyecto ilusionante, que va a servir también de palanca para el desarrollo económico y social, no sólo de Corvera y de la comarca, sino de todo Asturias, por lo que significa de creación de riqueza y generación de empleo”.