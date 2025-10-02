Ya es oficial: Diego Baeza se hace con los terrenos de Corvera para construir la Ciudad Deportiva del Avilés

Llegó el día. Tras meses de espera y varios intentos fallidos, este jueves se ha procedido a la apertura del sobre que determinó con las ofertas para aspirar al suelo donde se ubicará la futura Ciudad Deportiva del Real Avilés Industrial. Finalmente, tal y como adelantó este periódico, la empresa Carpa Élite, propiedad del presidente del club blanquiazul, Diego Baeza, ha sido la única en presentarse para hacerse con los terrenos, ubicados en Truyés (Corvera). A partir de ahora, y aún siendo la única candidata, se deberá revisar que la oferta cumpla con los requisitos antes de oficializar la adjudicación del suelo. El presupuesto base de licitación era de 2.118.995.84 euros.

Este jueves, se pudo certificar que, tras quince días de plazo para presentar ofertas, solo figuró la candidatura del empresario gijonés para hacerse con los terrenos.

El pasado mes de septiembre, el alcalde de Corvera, Iván Fernández, señaló tras la última salida a subasta que "se están cumpliendo los plazos" y aguardó para "ver qué iniciativas se van a presentar". Finalmente, solo se presentó la de Diego Baeza.

Repetición de subastas

La historia con los terrenos de Truyés, donde Diego Baeza pretende leventar la Ciudad Deportiva del Avilés, es larga. Tras presentar el proyecto en mayo de 2023, no fue hasta febrero de 2024 cuando se subastaron, por primera vez, los espacios donde está planeado construir los nuevos espacios blanquiazules. Ese primer proceso se declaró desierto por defectos técnicos, ya que se habían presentado tres ofertas que podían estar vinculadas entre ellas. Una fue presentada por el propio Baeza y las otras dos por sociedades suyas.

El empresario gijonés sí que resultó vencedor de la segunda subasta de los terrenos, algo que se oficializó en mayo de 2024. Pero, tras la petición de un plazo extra para abonar los dos millones de euros que cuestan las fincas, se advirtió del riesgo que podría suponer una adjudicación directa, ya que podía darse el caso de que un tercero denunciase ese procedimiento. Por ello, Baeza decidió, en octubre de 2024, retirarse de esta segunda subasta.

Esta decisión conllevó un pago más al presidente del Real Avilés. Al retirarse de manera voluntaria de la subasta debía abonar cerca de ochenta mil euros para liquidar una sanción administrativa por parte del Ayuntamiento de Corvera. Lo cumplió el pasado agosto.

Aunque las partes confiaban en que durante el final del año pasado se podría resolver todo, finalmente no fue hasta el 15 de septiembre cuando el Consistorio corverano decidió volver a lanzar a subasta los terrenos de Truyés. El retraso se justificó porque hasta el 20 de agosto el presidente del Avilés no pagó la sanción, paso clave para que pudiese volver a presentarse a un nuevo proceso.

La ciudad deportiva

La futura Ciudad Deportiva del Avilés se instalará, si todo sigue según lo previsto, en una parcela de Truyés de unos 70.000 metros cuadrados, la mayor parte de propiedad municipal. El complejo deportivo contará con unos 10.000 metros cuadrados, sin contar el aparcamiento con 200 plazas, que tendrá cuatro campos de fútbol, uno de hierba natural con gradas para 3.000 espectadores y, tres de césped artificial; pista de atletismo, un pabellón de fútbol sala y baloncesto, seis pistas de pádel, seis pistas de tenis, rocódromo, zona de eSports y una residencia internacional para 150 deportistas. También contará con un aparcamiento general con unas 200 plazas.

Además, en el aire sigue la posibilidad de unir el campo de golf de Los Balagares, para así crear uno de los mayores complejos deportivos de España. En junio de este año el juez dio la razón al Ayuntamiento tras revocar la concesión del campo a la anterior empresa y ahora la idea es volver a sacar una nueva concesión pública.

Un proyecto que mira a Asturias

El diseño inicial, realizado por SOA Arquitectura, se presentó en El Llar de Las Vegas como "un proyecto de Asturias, para Asturias". También contará con un aparcamiento de unas 200 plazas.

Para el regidor corverano este equipamiento se vislumbra como "un verdadero motor de progreso para Corvera, la comarca y Asturias, pudiendo ser un motor generador de empleo y progreso y una gran palanca dinamizadora de la economía"