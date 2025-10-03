Fallece Choni Álvarez, impulsora de la Casa de la Llingua de Corvera

Choni Álvarez falleció la noche del jueves a sus 70 años y ha dejado un profundo pesar entre sus amigos y familiares. La corverana natural de Xunceo (Molleda) vivió la mayor parte de su vida en Las Vegas y, entre otras cuestiones, fue impulsora junto a Xulio Vixil de la Casa de la Llingua del concejo, el embrión de lo que hoy en día es el servicio de normalización lingüística de Corvera. Pero no solo eso, Choni Álvarez que, en realidad se llamaba Ascensión, fue una de los miembros más activos de la asociación «El Pilpayu» , una de las entidades de referencia en aquellos años noventa. La fallecida estaba jubilada de la enseñanza, había sido profesora de asturiano en no pocos institutos, uno de los últimos fue el de La Luz.

Era licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, donde inició una activa militancia política. Formó parte de las filas del Movimiento Comunista de Asturias (MCA) y vivió y contó las torturas que sufrió en la Comisaría de Avilés en septiembre de 1975, en los últimos extertores del franquismo. Según relató, una noche llegó a su casa y se encontró a la Policía. La estaban buscando por su militancia política. La trasladaron a comisaría. Tras salir de allí, relató lo sucedido: recibió golpes e insultos con el fin de que delatara a sus compañeros, cuestión que se negó en todo momento. «Me obligaron a tragar hasta cachinos de un ejemplar del Mundo Obrero (periódico del PCE)», señalaba. Tiempo después huyó a Madrid para pronto regresar a su Corvera natal.

Choni Álvarez no solo ayudó a dar los primeros pasos de la Casa de la Llingua de Corvera, también militó en la Xunta pola defensa de la Llingua asturiana con el objetivo de proteger e impulsar su lengua materna. Antes había impartido clases de asturiano para adultos. «Luché, viví y quiero al asturiano como a mi madre», explicó a este periódico tras un homenaje que le brindaron en Corvera en 2010. También formó parte de las filas de AFA, siglas que se corresponden con la Asociación feminista de Asturias.

Mañana a las 11.30 horas está fijado el acto de su despedida en el tanatorio, donde minutos después será incinerada.