La plantilla de la Policía Local crece en Corvera: el concejo agradece su "extraordinaria labor" y condición de "vital importancia"

Cuatro agentes de Policía Local han tomado posesión de sus cargos esta mañana, en un acto celebrado en el salón de Plenos de la Casa Consistorial presidido por Iván Fernández, alcalde de Corvera, acompañado del concejal de Seguridad, Antonio Durán y del Jefe de la Policía de Corvera, Rubén Lorenzo. Los agentes, tras haber superado con éxito el periodo de formación obligatoria que comenzó en mayo, hoy han pasado a formar parte de la plantilla del Ayuntamiento de Corvera como funcionarios de carrera . Con estas incorporaciones, el cuerpo de la Policía Local queda compuesta por 21 personas: 18 agentes, dos subinspectores y una persona en tareas administrativas, con lo que la plantilla está totalmente cubierta.

En el transcurso del acto de toma de posesión, Iván Fernández, alcalde de Corvera, ha destacado “la extraordinaria labor” y “vital importancia” de su papel. El alcalde ha felicitado a los nuevos agentes: “os damos la enhorabuena porque sabéis del esfuerzo que os ha costado llegar hasta aquí. Muchos sacrificios. Ahora sois servidores públicos y al final vuestra presencia da seguridad y tranquilidad a la ciudadanía y tenéis que ser conscientes de eso, tenéis que cumplir y hacer cumplir la ley “. Por todo ello, el alcalde, ha querido agradecer públicamente el trabajo realizado por los nuevos policías, haciendo extensiva su felicitación a todo el cuerpo de la Policía local de Corvera.

Además del refuerzo de los ya oficialmente nuevos agentes, la Policía Local de Corvera no ha dejado de modernizarse en los últimos meses, con la renovación continua de los coches patrulla, con la incorporación de un furgón de atestados, y las actuaciones programadas para adquirir tres dispositivos PDA. Además, en materia de seguridad operativa, el Ayuntamiento adquirirá dos pistolas taser, cada una equipada con una cámara policial asociada que grabará todas las intervenciones en las que se utilice este dispositivo. Lo que todo ello, ha destacado el alcalde de Corvera, resulta en beneficio tanto de los nuevos como de todos los agentes, ya que “estas mejoras no vienen a sustituiros si no que vienen a reforzar vuestros trabajos, vuestra seguridad y la de la ciudadanía”.

Por su parte, los cuatro nuevos agentes se han mostrado contentos y nerviosos por convertirse en nuevos servidores públicos y con ganas de realizar su trabajo.