Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño

El Ayuntamiento de Corvera inició este sábado una jornada intensiva de poda de arbolado urbano en cuatro calles de Las Vegas: Palacio Valdés, Asturias, Jovellanos y Covadonga. En total se actuará sobre 63 ejemplares de árboles. La inversión en este mantenimiento arbóreo asciende a casi 3.500 euros.

Los trabajos dieron comienzo en torno a las ocho de la mañana. Para el operativo se emplearon dos plataformas elevadoras y personal especializado, que se encargó tanto de las podas como de la recogida de los restos vegetales, los cuales serán trasladados a un vertedero autorizado.

"De manera periódica, el Ayuntamiento lleva a cabo podas de mantenimiento en los árboles y arbustos de todo el concejo, trabajos que realizan las brigadas verdes municipales. A éstos se suman podas especiales que no se hacen todos los años, como esta de Las Vegas, que contratamos a empresas especializadas para este tipo de trabajos. Se trata en todos los casos de mantener los árboles en buen estado para que crezcan sanos y cumplan su función, principalmente de dar sombra en las calles", especificó el concejal de obras del Ayuntamiento de Corvera, Jorge Suárez.

Prohibición temporal de Ayuntamiento

El edil señaló igualmente que durante el transcurso de los trabajos se estableció una prohibición temporal de aparcamiento alrededor de algunos árboles que se podaron. Esas zonas fueros debidamente señalizadas por el Policía Local y se apeló a la colaboración y comprensión ciudadana ante unos trabajos que pueden ser algo molestos parala población, "pero es inevitable para mantener nuestros espacios públicos en perfectas condiciones".

La programación de esta intervención responde a que la época actual es la más adecuada para la poda de determinadas especies arbóreas presentes en estas calles. Paralelamente a esta actuación extraordinaria, el Consistorio recuerda que, de manera periódica, continúa con las labores de cuidado del arbolado en otras zonas del municipio a través de las brigadas municipales.