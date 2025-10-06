Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona

La cadena Fifty Factory –pertenece al Grupo Tendam, que es como se llamaba el Grupo Cortefiel hasta hace no mucho– ya ha abierto las puertas de su tienda en el centro comercial de Trasona, es decir, en Parque Astur.

La empresa llevó a cabo obras de adecuación de dos locales –casi 800 metros cuadrados–con la pretensión de poder abrir este mismo ejercicio.

Fifty Factory cuenta, actualmente, con 54 tiendas en España, una de ellas, en San Martín del Rey Aurelio, en el centro comercial Valle de Nalón, es decir, la tienda del centro comercial de Trasona, sería la segunda desde que llegaron a la región.

Fifty Factory cuenta además con 15 tiendas en el extranjero, en Portugal, Serbia, Croacia, Hungría y México.

La cadena se dedica a vender ropa con grandes descuentos de las marcas que controla el Grupo Tendam, que es su matriz. Así cuentan a la venta con prendas de Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women’secret o Milano. Para ello ha elegido un emplazamiento estratégico del centro comercial de Corvera

Otras aperturas

Recientemente –este mes de mayo– el centro comercial corverano acogió la apertura de la tienda MGI que se dedica a la venta de todo tipo de productos: menaje de hogar, electrodomésticos y juguetes.

Lo hace, además,a un precio asequible: desde los 5 hasta los 20 euros. El local que cuenta supera los 700 metros cuadrados. La apertura de este bazar vino a contrarrestar la marcha de Forum Sport. En esa línea se va a mover que Fifty Factory y es que Stradivarius, del grupo Inditex, cerró también en febrero en el centro comercial de Corvera. La vacante que dejó la cubre ahora el Grupo Cortefiel.

Anime como gran atractivo

No será la única apertura del centro comercial en este 2025, que próximamente contará con un Kawaii Café.

Esta franquicia, que cuenta con dos establecimientos en Madrid y uno en Oviedo, se define como "random", "auténtica" y tiene como objetivo alejarse de la normalidad. Por ello, su imagen ya es toda una declaración de intenciones: dejar claro que el interior de la cafetería es un lugar especialmente destinado a los amantes del café y de los dulces, pero también de la cultura japonesa y especialmente del manga y del anime.

Actualmente, unas lonas -decoradas con la imagen corporativa de Kawaii Café- cubren uno de los espacios libres de ParqueAstur a la espera de su apertura.