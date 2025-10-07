Un corverano acepta dos años de cárcel por mantener relaciones sexuales con una menor de 14

Un joven corverano ha aceptado una condena de 2 años de prisión por un delito de agresión sexual por mantener relaciones consentidas con una niña de 14, en Corvera. Cuando ocurrieron los hechos, el ahora condenado tenía 19 años. Ahora tienen 23 y 18, respectivamente. La sentencia incluye alejamiento, libertad vigilada e inhabilitación para trabajar con menores de edad .

La vista oral estaba señalada esta mañana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

El procesado reconoció, como sostenía la Fiscalía del Principado de Asturias, que el 25 de noviembre de 2021 mantuvo relaciones sexuales con la entonces menor en una localidad del municipio de Corvera.

Pese a ser consentidas, los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de agresión sexual a menores de 16 años del artículo 181.1 del Código Penal.

Tras reconocer los hechos, el procesado aceptó una condena de 2 años prisión; inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; inhabilitación especial para el desempeño de cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidos, que conlleven un contacto regular y directo con menores de edad durante 7 años; libertad vigilada durante 5 años, y prohibición de aproximarse a la víctima, a su domicilio o lugar de estudios a menos de 100 metros, y de comunicarse con ella por cualquier medio, todo ello durante 3 años. Abono de las costas procesales.

Además, el joven deberá abonar las costas procesales y en concepto de responsabilidad civil, el procesado indemnizará a la víctima con 4.000 euros, más los intereses legales correspondientes.