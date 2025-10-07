La ludoteca del Complejo Deportivo Corvera amplía su horario de apertura

A partir de este martes, la Ludoteca Corresponsable para las familias abonadas del Complejo Deportivo Corvera, amplía su horario de servicio para adaptarse a la oferta de actividades del propio centro. De esta manera, el horario del servicio pasará a ser: lunes, miércoles y viernes de 17.00 a 20.30 horas; y martes y jueves, de 16.30 a 20.30 horas.

El Ayuntamiento de Corvera inauguró este servicio en abril de 2023, y desde entonces se ofrece de manera gratuita a las familias abonadas al complejo de octubre a junio, coincidiendo con las fechas de inicio y fin de las actividades deportivas.

"Continuamos apostando por la corresponsabilidad y, en este caso, también por el cuidado personal enfocado hacia el deporte. Por todo ello, no sólo mantenemos el servicio, sino que ampliamos y adaptamos el horario para que puedan coordinar y conciliar la vida personal con el cuidado personal porque para poder cuidar también hay que cuidarse", indicó Patricia Suárez, concejala de Acción Social y vicealcaldesa.

El servicio se presta en la planta -1 del edificio del Centro Social de Mayores de Las Vegas. Pueden beneficiarse familias abonadas con menores de 10 años a su cargo. Como máximo, cada niño puede utilizar el servicio tres veces a la semana. La reserva puede realizarse desde las 8.00 horas del mismo día para el que se solicita el servicio, tanto presencialmente como a través de la App Gimnasio Virtual.