Los parques caninos de Corvera, más "cómodos y agradables" que nunca tras la instalación de nuevo mobiliario urbano

El Ayuntamiento de Corvera sigue adecuando los espacios públicos del concejo con mobiliario para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. En esta ocasión, tal y como transmitió el Consistorio, se ha dado respuesta a una demanda de la población corverana en los parques caninos corveranos, ubicados en Las Vegas, Los Campos y Trasona. En concreto, la medida ha consistido en la instalación de tres nuevas marquesinas como espacio de cobijo y confort tanto para días de lluvia como de sol. En total, se han destinado 27.300 euros para las tres instalaciones destinadas a fomentar la utilización y accesibilidad de estos espacios públicos durante los 365 días del año.

Estas nuevas marquesinas están fabricadas en madera tratada, lo que garantiza la máxima durabilidad ante condiciones climáticas adversas que se puedan dar en las diferentes estaciones del año. Esto, además, entra directamente en el marco de la apuesta municipal por dotar de sombra y protección a las instalaciones de ocio y aprendizaje al aire libre para permitir un mejor desarrollo de las actividades deportivas, sociales y educativas en la zona.

Iván Fernández y Jorge Suárez, junto a la nueva marquesina del parque canino de Trasona. / A. C.

"Nuestro objetivo es continuar haciendo que los espacios públicos de Corvera sean cada vez más cómodos y agradables para todos los vecinos y vecinas sin importar su edad", destacó el alcalde corverano, Iván Fernández, que declaró que la decisión de instalar estas nuevas marquesinas "surgió tras comprobar la gran acogida que han tenido las que se colocaron en Las Vegas y Cancienes".

Larga lista de marquesinas

A las tres cubiertas de los parques caninos, se unen a una docena ya existente en el resto del concejo. La primera en instalarse fue la marquesina del edificio Tomás y Valiente de Las Vegas por un importe de 16.000 euros. Muy cerca, en el parque Europa, hay otras cinco pérgolas con un valor total de 91.500 euros. Ya en Cancienes, en el parque de la Gúelga, se colocaron otras tres por un importe de 48.548 euros. Recientemente, se colocaron otras marquesinas en la pista de educación vial de Los Campos y en la pista de skate de Las Vegas, además de en el complejo deportivo y en el bebeparque, que sumaron una inversión de 28.978 euros.

Estas últimas corrieron a cargo del Principado de Asturias dentro del programa de obras en cooperación entre el Ayuntamiento de Corvera y el Gobierno regional. En total, el Consistorio ha invertido casi 250.000 euros en la instalación de este mobiliario.

Una apuesta "acertada"

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, declaró que la instalación de estas marquesinas a lo largo del concejo responden a las demandas de la población corverana. Esto es, tal y como señaló el regidor, lo ocurrido con los parques caninos, puesto que usuarios y usuarias de estas instalaciones levaron sus sugerencias al Consistorio. "Son todo un acierto", comentó Fernández, puesto que "no sólo ofrecen protección frente a la lluvia, sino también del sol". Con esto, el regidor celebró que las marquesinas permitirán que las instalaciones sean utilizadas durante todo el año. "Nuestro objetivo es seguir construyendo un entorno urbano de calidad que favorezca el disfrute y la convivencia ciudadana", concluyó el Alcalde.