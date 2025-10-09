Esta es la decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Corvera para mejorar la comodidad de los residentes y de los trabajadores municipales

El entorno del edificio del Ayuntamiento de Corvera, en Nubledo, está experimentando una reordenación de las plazas de aparcamiento adyacentes. Así lo indicó este jueves el equipo de gobierno, que explicó que esta medida tiene como objetivo atender al incremento del tráfico de vehículos de los servicios municipales, pero también de las vecinas y vecinos del concejo que se acercan a realizar diversos trámites a la Casa Consistorial. Según detalló el Ayuntamiento, esto implicó una limitación en el espacio disponible para los estacionamientos.

En concreto, las labores de reorganización del aparcamiento ampliará en seis las plazas disponibles, pasando de las 62 actuales hasta las 68, es decir, casi un diez por ciento más respecto a la capacidad actual. La medida supone una inversión de 5.700 euros.

Labores ya iniciadas

Los trabajos ya han dado comienzo, tal y como señaló el Consistorio en su comunicado. Concretamente, el pasado miércoles por la tarde, tras la finalización del horario de atención al público, así como la jornada laboral de los trabajadores municipales para evitar molestias.

Está previsto que los trabajos, siempre que la climatología lo permita, se sigan desarrollando durante el viernes 10 y que se retomen el martes 14, también por la tarde.

Según el Ayuntamiento, la medida trata de responder la demanda al alza de espacios para estacionar los vehículos. Este crecimiento en el uso del aparcamiento ha sido generado principalmente por el incremento de contrataciones vinculadas a los planes y talleres de empleo municipales, que han supuesto la incorporación, temporal, de más personal durante los últimos meses.

Mejora de la comodidad

"Se trata de una reorganización que mejora la comodidad tanto para los trabajadores municipales como para la ciudadanía, que ahora podrán encontrar estacionamiento libre y gratuito más fácilmente que hasta ahora", señaló el vicealcalde y concejal de Obras de Corvera, Jorge Suárez. En ese sentido, el edil señaló que en los últimos tiempos "habíamos detectado que empezaba a ser más difícil aparcar en el Ayuntamiento, algo que no había ocurrido". Por ello, el concejal explicó que "hemos actuado con previsión para garantizar que las vecinas y vecinos sigan contando con estacionamiento gratuito y accesible".

Además, Suárez detalló que con la nueva reorganización del estacionamiento en Nubledo "el Ayuntamiento refuerza su compromiso con una gestión eficiente del espacio público, mejorando la movilidad, la seguridad y la comodidad del personal municipal y de los residentes en Corvera".