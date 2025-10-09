Los pensionistas de Corvera visitan Belmonte de Miranda para combatir la soledad no deseada
El programa "Corvera te acompaña", que tiene como objetivo tejer redes de apoyo entre el vecindario, acogió en 2024 a 530 jubilados y jubiladas del concejo
C. G.
Los mayores de Corvera disfrutaron este miércoles una nueva excursión del programa "Corvera te acompaña", una estrategia de lucha contra la soledad no deseada en el concejo. En total, 170 corveranos jubilados visitaron Belmonte de Miranda, concretamente Museo Etnográfico e Industrial de Las Ayalgas de Silviella, en una actividad destinada a fomentar la participación y la interacción social para ofrecer ocio y convivencia para mejorar el bienestar de los mayores.
Estas excursiones se llevan a cabo cada trimestre del año e incluye también jornadas de convivencia, talleres y encuentros comunitarios.
Tal y como detalló el Ayuntamiento de Corvera, la estrategia para combatir la soledad no deseada busca proporciona espacios de socialización para fortalecer los vínculos entre el vecindario y generar redes de apoyo dentro de la comunidad.
Esta iniciativa se enmarca en las conclusiones de un estudio reciente sobre la soledad en personas mayores, que permite diseñar políticas públicas más ajustadas a sus necesidades y garantizar que todos los vecinos puedan disfrutar de una vida activa, saludable y conectada con su entorno social.
Éxito de participación
Este año ya se han celebrado varias excursiones con los mayores de Corvera. La primera, en el mes de marzo, fue a Mieres, concretamente al poblado minero de Bustiello, espacio declarado como Bien de Interés Cultural en la categoría de conjunto histórico y artístico en 2017. La segunda, ya en junio, llevó a los participantes al museo etnográfico de Grandas de Salime y participaron 150 pensionistas.
Durante la primera edición en 2024, se realizaron tres excursiones a Luarca, Covadonga y Nueva-Llanes, a las que asistieron 530 personas jubiladas y pensionistas de Corvera.
