Uno de los equipamientos más utilizados de Corvera estrenará cubierta antes de final de año
La nueva infraestructura tendrá una superficie de 626 metros cuadrados y las obras cuentan con una inversión de 170.000 euros
C. G.
El Ayuntamiento de Corvera ha iniciado ya las labores para la instalación de una cubierta en el parque infantil de Los Campos, que tendrá una extensión de 626 metros cuadrados y que supondrá una inversión de 170.000 euros. La finalización de los trabajos está prevista antes de que finalice el presente año siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan, puesto que parte de la intervención incluye movimientos de tierras así como la cimentación.
El parque infantil del Los Campos dispone de 400 metros cuadrados de áreas de juego, por lo que la cubierta cubrirá algo más de 200 metros cuadrados extra que permitirá instalar bajo ella una zona de aparatos de gimnasia para adultos así como bancos de descanso. Con ello, el Consistorio pretende aprovechar al máximo el espacio y dotar de más servicios a la ciudadanía.
Estreno antes de final de año
Los trabajos en el parque infantil consisten actualmente en la cimentación del terreno para la posterior sujeción de la cubierta, que será de poliéster de alta resistencia y que contará con una altura máxima de ocho metros. Respecto al material de la cubierta, el poliéster, además de garantizar seguridad y durabilidad, permitirá una óptima transmisión de la luz natural que aportará confort tanto en días de lluvia como de sol.
Según detalló el Consistorio corverano, se prevé que la obra esté finalizada antes de que se acabe el año para, posteriormente, continuar con la cubierta de los aparatos de gimnasia del Prao de la Fiesta. Con ello, el gobierno municipal cubrirá dos de los equipamientos con más uso por parte del vecindario.
Una fórmula exitosa en Corvera
El alcalde de Corvera, Iván Fernández, destacó que esa fue la razón por la que no se instalaron marquesinas de madera en ese espacio, ya que "la función de protección del sol y la lluvia se hace con esta mayor superficie de cubierta".
Además, el regidor municipal señaló que la nueva infraestructura de Los Campos toma como modelo la cubierta del parque infantil situado en la plaza del edificio Tomás y Valiente de Las Vegas, sobre la cual destacó que es "una estructura que está teniendo muy buenos resultados", motivo por el que señaló que "hemos decidido replicar el modelo en otras zonas del municipio".
A este respecto, Fernández explicó que el equipo de gobierno se comprometió con las vecinas y vecinos de Corvera a cubrir las zonas de juegos infantiles en otras partes del concejo: "Con estas nuevas cubiertas avanzamos en la creación de una red de equipamientos más cómodos, seguros y accesibles, respondiendo a las necesidades actuales dela ciudadanía".
