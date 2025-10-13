Ya es Halloween en el jardín más terrorífico y famoso de Corvera

El Día de Todos los Santos es una de las jornadas más importantes de la cristiandad. Cada 1 de noviembre, y con diferentes tradiciones según el país o la región, los feligreses se organizan para recordar a sus seres queridos. Un día antes, muchos países del globo festejan Halloween con un significado si no idéntico, casi. La popularidad de esta fiesta, que tiene raíces paganas, ha hecho que muchas personas independientemente de su cultura la adopten. "The Garden Molleda", el jardín más famoso de Corvera, no es una excepción.

Como cada año desde hace ocho, Miguel Busto se encarga de decorar su inmenso jardín, compuesto por más de 1.500 plantas a las que añade diferentes motivos terroríficos, como esqueletos, brujas o arañas. Busto logra así atraer a cientos de visitantes que incluso ya deciden acudir disfrazados para disfrutar aún más de la experiencia. Este año, sin embargo, el joven corverano ha suspendido de forma indefinida las visitas por motivos de salud y comunicará, a través de las redes sociales, la fecha de regreso. Sin embargo, este fin de semana el jardín abrió –por primera vez sin Busto– para acoger a casi cien personas que tenían visita pactada.

Este año, el corverano explicó que la apertura por Halloween "ha sido un poco más tardía". Pese a haber iniciado las labores de decoración a principios de septiembre, las visitas se retrasaron a causa de motivos personales. Sin embargo, Busto no quiso perder la ocasión de decorar su jardín, que tiene una superficie aproximada de 3.000 metros cuadrados, con las miles de luces LED que adquirió el otoño pasado.

"El año pasado lo tomamos como momento de pruebas. Este ya hemos ido a tiro fijo", comentó Busto, y es que, tal y como explicó, no quedó satisfecho con la decoración del Halloween anterior, motivo por el cual decidió dar más presencia a los tonos naranjas, rosas y morados para dar más protagonismo a los puntos menos iluminados.

Del mismo modo, Busto explicó que su jardín cuenta con nuevas variedades de plantas exóticas y raras. Así, ha incorporado ciclámenes "diferentes a los comunes", cuyas flores miran hacia abajo, cuentan con bordes rizados o están, incluso, perfumadas. "Visual y estéticamente resulta más atractivo", añadió Busto, que detalló que el pasado fin de semana "The Garden Molleda" recibió a cerca de 70 visitantes, muchos en familia o grupos con niños, algunos de ellos disfrazados de diablo o bruja para adentrarse aún más en la atmósfera de terror. "Antes nadie venía disfrazado. Ahora preguntan si pueden y yo les digo ‘venid, venid sin problema’. Es muy bonito de ver", concluyó Miguel Busto.