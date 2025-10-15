Corvera ya piensa en la Navidad: esto es lo que invertirá para iluminar el concejo durante las fiestas (el doble que el año pasado)

Corvera ya piensa en la Navidad. Iván Fernández, alcalde del concejo, se ha reunido con miembros de la Asociación de Pequeña y Mediana Empresa de Corvera (APYMEC) representantes del tejido comercial corverano, para presentarles el proyecto de alumbrado que decorará el municipio estas Navidades y cuya inversión, cercana a los 103.000 euros, asume íntegramente el consistorio. La inversión duplica los 51.000 euros del año pasado, un aumento que se pretende reflejar en un incremento notable en cantidad y cobertura del alumbrado este año respecto a la campaña anterior.

"Entendemos el alumbrado navideño como un elemento más de promoción y apoyo al comercio y la hostelería local y, por ello, cada año lo consensuamos con Apymec y asumimos íntegramente la inversión. Queremos fomentar el espíritu de participación con los comercios. El alumbrado navideño no solo tiene un valor estético y simbólico, sino que también contribuye a dinamizar el comercio local y a reforzar la identidad comunitaria de Corvera durante el periodo festivo", explicó Fernández, que añadió que "uno de los objetivos del alumbrado navideño es que tenga presencia uniforme en todos los barrios y parroquias del concejo". "No centralizamos todo en dos o tres zonas ms céntrica. La Navidad es para todos y así queremos reflejarlo. Si concentrásemos todo el alumbrado navideño en unos pocos lugares seguramente sería mucho más llamativo, pero preferimos hacerlo en todo el concejo para que de esta forma los vecinos de todos barrios y pueblos disfruten de la iluminación”, destacó.

Más motivos navideños y zonas iluminadas

El incremento de la inversión que se destina al alumbrado navideño trae como consecuencia un notable aumento en el número motivos navideños y en las zonas con iluminación. De esta manera, se va a pasar de 174 elementos navideños en las navidades de 2024 a 293 este año, casi un 69% más. Además, de las 74 localizaciones con elementos navideños se pasará a 102, lo que supone un 38% más de sitios donde se van a poder disfrutar de la iluminación navideña. La idea del consistorio es instalar 105 arcos lumínicos y 144 motivos navideños y, como novedad, se colocarán 33 árboles con decoración. También habrá seis decoraciones 3D de suelo y tanto el Parque de Europa y el edificio Tomás y Valiente de Las Vegas tendrán decoraciones singulares y específicas. Otro de los puntos a destacar son las fachadas del Centro Social “Chas” de Trasona y la chimenea de La Lechera, donde se instalarán dos motivos navideños e hilo de led en el contorno de cada una de sus cuatro caras.

Todavía está abierto el proceso administrativo para adjudicar el contrato de colocación, mantenimiento y desmontaje de las luces navideñas. El 23 de octubre finaliza el plazo de la presentación de ofertas. Una de las cuestiones fundamentales que se tiene en cuenta en los pliegos administrativos es que las luces navideñas busquen combinar la eficiencia energética, la seguridad y la renovación estética de las fiestas, dando continuidad al compromiso municipal con el ahorro energético y la mejora del espacio urbano durante las celebraciones navideñas. Cada año se renueva un porcentaje de los elementos decorativos para ofrecer una imagen novedosa y atractiva en cada edición. El contrato establecerá un servicio de mantenimiento permanente durante toda la campaña, con respuesta ante incidencias en menos de 24 horas en casos de urgencia. Tras la festividad de Reyes, el desmontaje comenzará el primer día laborable, debiendo estar finalizado antes del 31 de enero, dejando todas las zonas en su estado original.