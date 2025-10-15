Corvera pone su empeño en el saneamiento de los cauces hidrológicos

Corvera sigue empeñada en poner de punta en blanco los márgenes de sus ríos. El Ayuntamiento ha limpiado el arroyo de Villa, para lo cual ha destinado, junto a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, un total de 15.000 euros. Esta tarea forma parte de la campaña 2025, en la que el consistorio está trabajando en la conservación y mantenimiento de los cauces acuáticos de dominio público.

La limpieza de los ríos es una tarea prioritaria para el concejo. Ya en el año 2023, el Ayuntamiento y la Confederación firmaron un convenio de colaboración para llevar los trabajos de manera conjunta.

El convenio se ha traducido desde su implantación en una mejora continua en el trabajo de saneamiento de los cauces hidrológicos. Para ello, se mantuvieron reuniones con las asociaciones de vecinos de las diferentes parroquias para determinar las zonas prioritarias para limpiar. Así, desde el 202 se han limpiado a lo largo de todo el concejo 24 kilómetros lineales de márgenes de los ríos

"El convenio está siendo un éxito total y es un ejemplo de lo que es buena gestión. Corvera ha sido de los primeros ayuntamientos en llegar a un acuerdo con la Confederación y demuestra, una vez más, que la política sirve para solucionar problemas, no para crearlos", apuntó Iván Fernández, alcalde de Corvera, que quiso resaltar que "esto forma parte de la escucha permanente a las asociaciones vecinales, que son las que mejor conocen su territorio, demostramos con hechos que lo que era una reivindicación histórica de las zonas rurales ahora le damos respuesta.

"No lo hemos hecho de manera extraordinaria, lo vamos a seguir haciendo de manera continua con este convenio. El acuerdo con Confederación ha venido para quedarse y con ello Corvera sale ganando", aseguró.n