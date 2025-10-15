Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un sordociego, encerrado durante una hora en un ascensor de Las Vegas

"Es algo que ya le ha pasado a más gente, no solo a mí. Hay que tener cuidado con ello", alertó el deportista Fran Aspa

N. M.

Las Vegas

Fran Aspa vivió ayer un episodio que tardará en olvidar. El deportista corverano, que es sordociego, se quedó encerrado durante una hora en un ascensor de Las Vegas, el de tres pisos de color rojo que pasa por encima de las vías.

Mientras, tanto la Policía Local como los viandantes podían ver la escena.

"Es algo que ya le ha pasado a más gente, no solo a mí. Hay que tener cuidado con ello", alertó el deportista.

Corvera pone su empeño en el saneamiento de los cauces hidrológicos

Un sordociego, encerrado durante una hora en un ascensor de Las Vegas

Inma brilla con luz propia: la historia de la pequeña corverana con una enfermedad ultrarrara que se ha convertido en la heroína de un cuento

Ya es Halloween en Corvera: así es el jardín (con 15.000 plantas) más terrorífico de toda Asturias

¿Tuvo Corvera una fortaleza medieval? Los arqueólogos encuentran en el Pico Castiello un centenar de piezas cerámicas de esta época

Uno de los equipamientos más utilizados de Corvera estrenará cubierta antes de final de año

Corvera reorganiza el aparcamiento de su ayuntamiento: más plazas para hacer trámites municipales

Corvera lucha contra la soledad con viajes: 170 jubilados visitan Belmonte de Miranda

