Un sordociego, encerrado durante una hora en un ascensor de Las Vegas
"Es algo que ya le ha pasado a más gente, no solo a mí. Hay que tener cuidado con ello", alertó el deportista Fran Aspa
N. M.
Las Vegas
Fran Aspa vivió ayer un episodio que tardará en olvidar. El deportista corverano, que es sordociego, se quedó encerrado durante una hora en un ascensor de Las Vegas, el de tres pisos de color rojo que pasa por encima de las vías.
Mientras, tanto la Policía Local como los viandantes podían ver la escena.
"Es algo que ya le ha pasado a más gente, no solo a mí. Hay que tener cuidado con ello", alertó el deportista.
