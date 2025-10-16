Esta es la inversión que destinará Corvera para reparar su Ayuntamiento

Corvera le quiere lavarle la cara a su Ayuntamiento. Por ello, estos días han comenzado las obras de reparación en la Casa Consistorial de Nubledo, que supondrán una inversión cercana a los 100.000 euros. Los trabajos, centrados en la cubierta y la fachada del edificio, están previstos finalizar, si la climatología lo permite, a finales de noviembre. El objetivo principal de esta actuación es subsanar deficiencias que afectan tanto a la integridad del edificio como a sus condiciones de habitabilidad y salubridad.

"Con estas reparaciones continuamos con nuestro compromiso de conservación y puesta en valor del patrimonio municipal, garantizando el correcto estado del edificio que alberga la administración local y que supone una evidente mejora tanto para los trabajadores municipales como para la ciudadanía. Se trata de una intervención necesaria", asegura Jorge Suárez, concejal de Obras, que explica que "enfocamos los trabajos en las zonas más transitadas y en aquellas donde se han detectado problemas de humedad, para garantizar que la actividad municipal se desarrolle con todas las garantías de confort y seguridad".

Las obras contemplan diversas tareas de mantenimiento y mejora, entre las que destacan la limpieza y reparación de las fachadas, eliminando materiales deteriorados y aplicando tratamientos protectores sobre el hormigón y las armaduras. También se está trabajando en la sustitución de sumideros y mejora de la impermeabilización en cubiertas para evitar filtraciones; además de centrarse en la recuperación de elementos estructurales, especialmente en las zonas afectadas por humedad y corrosión.