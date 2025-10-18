Lecciones de vida rural con nombre de mujer en Corvera

"Representan esfuerzo y entrega, y muchas veces con una trayectoria silenciosa y callada". Así comenzó ayer el alcalde de Corvera, Iván Fernández, la I Gala de la Mujer Rural, que reconoció en Cancienes a la primera mujer con carné de tractorista en Asturias (Albina Blanco), la más longeva del concejo con 103 años (Ángela García Muñiz) y una ganadera a la que le tocó serlo para salvar una explotación familiar (Elena Menéndez, "Leni"). Las dos primeras son de Solís y la tercera de Moriana (Cancienes). La gala se desarrolló en La Lechera de Cancienes con la actuación de la coral, que interpretó tres canciones y un cierre protagonizo por las pandereteras "Compañeras".

Albina Blanco es natural de Campo Caso, se casó hace seis décadas y descubrió el medio rural en Solís, donde reside. "No sabía nada de agricultura y llevo toda la vida, soy la primer mujer con carné de tractor", expresó Blanco, que se mostró "muy ilusionada" con el galardón. "Leni" Menéndez vivía en Cancienes hasta que se tuvo que trasladar a Moriana para atender una ganadería familiar, que ella mismo dio vida. "Nunca tuve más de treinta vacas, ahora tengo veinte y así hasta que me jubile y vaya a Benidorm", bromea. La centenaria Ángela Muñiz es de El Pontón, de Ca Perico, y despliega sentido del humor tras una vida sayando, con la fesoria en la mano y con dos vacas. También sirvió en varias casas. "Qué haya salud y suerte", concluyó.