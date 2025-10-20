Corvera construirá su primer carril bici entre Las Vegas y Los Campos el próximo año

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, ha iniciado esta tarde en Las Vegas y Los Campos la ronda municipal de asambleas abiertas ciudadanas para explicar a los vecinos el contenido de los presupuesto, una gira que pasará por las siete parroquias de Corvera a lo largo de esta semana. “Desde el gobierno local siempre hemos tenido claro que tenemos que escuchar a nuestros vecinos y vecinas. Esta es la razón de estos Presupuestos Participativos y de estas asambleas abiertas ciudadanas que vamos a tener en las siete parroquias de Corvera. No sólo vamos a hablar, vamos a escuchar. Creemos en la participación y en la transparencia. El presupuesto municipal es un documento vivo, que admite que se incluyan sugerencias y propuestas, ya sea a la hora de su aprobación o en su ejecución y desarrollo con modificaciones presupuestarias al mismo”, comenta Iván Fernández, alcalde de Corvera. Entre las inversiones previstas por el gobierno en Las Vegas como a Los Campos está la ejecución del primer carril bici del concejo. Este carril bici comenzará en el apeadero de Renfe de Los Campos, transcurrirá al lado de la pista finlandesa, continuará paralelo a la acera del Prao de la Fiesta, conectará con el vial Donantes de Sangre para enlazar con la carretera AS-17, y llegará hasta el límite con Villalegre, donde se unirá con el carril bici de Avilés.

El alcalde detalló que “el paso de este carril bici por el prao de la fiesta va a ser compatible con la normal celebración de las fiestas. Por su parte, el tramo de la AS-17, desde la cuesta de Los Campos hasta Villalegre ocupará el carril de circulación existente en la plataforma de la calzada. No ha podido ser en arcén, ya que la carretera depende del Principado y no lo ha autorizado por considerar que no existía el espacio suficiente”. Como complemento a este carril se va a adecuar y mejorar la pista finlandesa de Los Campos, arreglando el firme, el mobiliario y el alumbrado. En el entorno del prao de la fiesta se construirá una senda peatonal y que "también va a ser compatible con la celebración de las fiestas". La ejecución de ese carril bici, la mejora de la pista Finlandesa y la construcción de la senda peatonal conllevan una inversión de 375.000 euros. Por otra parte, se va a continuar con las mejoras en el polideportivo Toso Múñiz de Las Vegas.

Además, el Ayuntamiento anunció la conclusión de las obras de las instalaciones de las cubiertas tanto del parque infantil de Los Campos, como del parque de aparatos de gimnasia, parque de calistenia, del prao de la fiesta. Ambos proyectos suponen una inversión cercana a los 400.000 euros. También figura en el presupuesto los recursos necesarios para reurbanizar la calle Pepín de Pría, donde se prevé habilitar un nuevo aparcamiento. La construcción del aparcamiento supondrá una inversión de 108.000 euros, de cargo al presupuesto de 2026, es decir, el total de la inversión asciende a 168.000 euros.

“Con todas estas actuaciones seguimos transformando Corvera desde la cercanía, escuchando a nuestros vecinos y vecinas y dando respuesta a sus necesidades. El nuevo carril bici, la mejora de la Pista Finlandesa, la senda peatonal, las inversiones en los parques y el polideportivo o la reurbanización de calles son ejemplos claros de cómo gestionamos un municipio que avanza, pero sin perder de vista lo cotidiano, lo que mejora la vida diaria de las personas. Estas inversiones no son proyectos aislados: forman parte de una estrategia global para hacer de Corvera un concejo más sostenible, más accesible y con mejores equipamientos públicos. Y todo ello lo hacemos con diálogo, participación y transparencia, convencidos de que las mejores decisiones son las que se construyen escuchando a la gente. Ese es el espíritu de los Presupuestos Participativos y de las asambleas ciudadanas que iniciamos hoy”, apuntó Iván Fernández.