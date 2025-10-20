Parque Astur se tiñe de rosa contra el cáncer de mama

El centro comercial Parque Astur, situado en Trasona, desarrolló la pasada semana una intensa campaña con motivo del Día Mundial contra el cáncer de mama en colaboración con la Asociación española contra el cáncer (AECC). Durante toda la semana, los visitantes pudieron acercarse a la plaza Peña Ubiña para participar en la construcción de un gran lazo rosa, un espacio simbólico donde escribir y colgar mensajes de apoyo, esperanza y fuerza para todas las personas que luchan contra esta enfermedad.

ParqueAstur se tiñe de rosa (2) / P. A.

La iniciativa fue recibida con una gran acogida por parte de las personas que pasaron por el centro comercial, lo que convirtió a la acción solidaria en un éxito de participación. Decenas de personas escribieron sus mensajes en el lazo y generaron con ello una imagen colectiva "cargada de emoción y solidaridad". La propuesta contó además con el apoyo de la influencer y surfista asturiana Lucía Martiño, que compartió la iniciativa en sus redes sociales, animando a sus seguidores a sumarse y mostrar su respaldo a todas las mujeres que están pasando o han pasado esta enfermedad.

La última acción de esta semana de concienciación contra el cáncer de mama finalizó el sábado con una mesa redonda en la que mujeres de distintas edades compartieron sus vivencias relacionadas con la enfermedad. Algunas relataron que consiguieron superar el cáncer y otras que continúan su proceso de tratamiento. Este último acto ayudó a visibilizar la importancia de la detección temprana además de fomentar la empatía y la solidaridad dentro de la comunidad asturiana.