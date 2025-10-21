Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corvera limpiará los márgenes de la "Y" después de cuarenta años

El Ayuntamiento soterrará contenedores en Trasona y Cancienes y seguir la renovación de redes de agua y saneamiento en ambas

Reunión del alcalde de Corvera, Iván Fernández, con los vecinos de Trasona.

Reunión del alcalde de Corvera, Iván Fernández, con los vecinos de Trasona.

I. G.

Trasona

El Ayuntamiento de Corvera limpiará los márgenes de la autopista "Y" a su paso por Trasona, una labor que se desarrollará en años alternos y que comenzará el próximo ejercicio. "Durante más de 40 años no se limpiaron los márgenes. Ahora adquirimos un doble compromiso, se hizo realidad la promesa de eliminar los ruidos y reanudaremos el compromiso de la limpieza de los márgenes", indicó el alcalde, Iván Fernández, que explicó las inversiones presupuestarias de Trasona y Cancienes a los vecinos.

Fernández detalló que las cuentas de 2026 tienen previsto soterrar contenedores en San Pelayo en Trasona y en la calle Hermanas Bobes de Cancienes. Y avanzó además que el próximo año, la renovación de la red de saneamiento de Trasona continuará con 140.000 euros. Para Cancienes, Fernández explicó a los vecinos que prevé mejorar los accesos al colegio público de la parroquia con una inversión de 102.000 euros y acometer la segunda fase de la red de saneamiento de Camina -Barreo con otros 313.000 euros, que se suman a los ya desarrollados este año y que finalizarán en próximas semanas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
  2. Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de siete metros
  3. Hallan el cadáver de una mujer en su piso del barrio del Carbayedo, en Avilés: 'Vivía sola', aseguran los vecinos
  4. Derriban el restaurante Piemonte de Salinas
  5. Aitana estará en Asturias en 2026: esta es la ciudad en la que actuará dentro de su nueva gira
  6. La sangría comercial se lleva otro popular negocio de la calle José Cueto en Avilés: cierre por liquidación
  7. Nueva inversión empresarial en Avilés: Triangular capital alquila las naves de Suincasa para instalar a Precusa
  8. La 'casa señorial' en venta con 5 dormitorios, dos baños y cerca de la playa de Salinas: casi 200.000 euros y 'a reformar

Corvera limpiará los márgenes de la "Y" después de cuarenta años

Corvera limpiará los márgenes de la "Y" después de cuarenta años

Corvera homenajea a la mujer rural por partida triple: la primera asturiana con carné de tractorista, la vecina más longeva (103 años) y una ganadera a la fuerza

Corvera homenajea a la mujer rural por partida triple: la primera asturiana con carné de tractorista, la vecina más longeva (103 años) y una ganadera a la fuerza

Este es el importante motivo por el que Parque Astur se tiñe de rosa

Este es el importante motivo por el que Parque Astur se tiñe de rosa

Así será el primer carril bici de Corvera: empezará en el apeadero del tren de Los Campos, pasará por el prao de la fiesta y llegará hasta Villalegre

Así será el primer carril bici de Corvera: empezará en el apeadero del tren de Los Campos, pasará por el prao de la fiesta y llegará hasta Villalegre

Esta es la inversión que destinará Corvera para reparar su Ayuntamiento

Esta es la inversión que destinará Corvera para reparar su Ayuntamiento

Corvera ya piensa en la Navidad: esto es lo que invertirá para iluminar el concejo durante las fiestas (y es el doble que el año pasado)

Corvera ya piensa en la Navidad: esto es lo que invertirá para iluminar el concejo durante las fiestas (y es el doble que el año pasado)

Un sordociego, atrapado en un ascensor durante una hora: la inquietante experiencia de Fran Aspa en Las Vegas

Un sordociego, atrapado en un ascensor durante una hora: la inquietante experiencia de Fran Aspa en Las Vegas

Corvera pone de punta en blanco los márgenes de sus ríos: 24 kilómetros recién restaurados

Corvera pone de punta en blanco los márgenes de sus ríos: 24 kilómetros recién restaurados
Tracking Pixel Contents