Corvera limpiará los márgenes de la "Y" después de cuarenta años

El Ayuntamiento de Corvera limpiará los márgenes de la autopista "Y" a su paso por Trasona, una labor que se desarrollará en años alternos y que comenzará el próximo ejercicio. "Durante más de 40 años no se limpiaron los márgenes. Ahora adquirimos un doble compromiso, se hizo realidad la promesa de eliminar los ruidos y reanudaremos el compromiso de la limpieza de los márgenes", indicó el alcalde, Iván Fernández, que explicó las inversiones presupuestarias de Trasona y Cancienes a los vecinos.

Fernández detalló que las cuentas de 2026 tienen previsto soterrar contenedores en San Pelayo en Trasona y en la calle Hermanas Bobes de Cancienes. Y avanzó además que el próximo año, la renovación de la red de saneamiento de Trasona continuará con 140.000 euros. Para Cancienes, Fernández explicó a los vecinos que prevé mejorar los accesos al colegio público de la parroquia con una inversión de 102.000 euros y acometer la segunda fase de la red de saneamiento de Camina -Barreo con otros 313.000 euros, que se suman a los ya desarrollados este año y que finalizarán en próximas semanas.