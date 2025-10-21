Corvera limpiará los márgenes de la "Y" después de cuarenta años
El Ayuntamiento soterrará contenedores en Trasona y Cancienes y seguir la renovación de redes de agua y saneamiento en ambas
I. G.
El Ayuntamiento de Corvera limpiará los márgenes de la autopista "Y" a su paso por Trasona, una labor que se desarrollará en años alternos y que comenzará el próximo ejercicio. "Durante más de 40 años no se limpiaron los márgenes. Ahora adquirimos un doble compromiso, se hizo realidad la promesa de eliminar los ruidos y reanudaremos el compromiso de la limpieza de los márgenes", indicó el alcalde, Iván Fernández, que explicó las inversiones presupuestarias de Trasona y Cancienes a los vecinos.
Fernández detalló que las cuentas de 2026 tienen previsto soterrar contenedores en San Pelayo en Trasona y en la calle Hermanas Bobes de Cancienes. Y avanzó además que el próximo año, la renovación de la red de saneamiento de Trasona continuará con 140.000 euros. Para Cancienes, Fernández explicó a los vecinos que prevé mejorar los accesos al colegio público de la parroquia con una inversión de 102.000 euros y acometer la segunda fase de la red de saneamiento de Camina -Barreo con otros 313.000 euros, que se suman a los ya desarrollados este año y que finalizarán en próximas semanas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de siete metros
- Hallan el cadáver de una mujer en su piso del barrio del Carbayedo, en Avilés: 'Vivía sola', aseguran los vecinos
- Derriban el restaurante Piemonte de Salinas
- Aitana estará en Asturias en 2026: esta es la ciudad en la que actuará dentro de su nueva gira
- La sangría comercial se lleva otro popular negocio de la calle José Cueto en Avilés: cierre por liquidación
- Nueva inversión empresarial en Avilés: Triangular capital alquila las naves de Suincasa para instalar a Precusa
- La 'casa señorial' en venta con 5 dormitorios, dos baños y cerca de la playa de Salinas: casi 200.000 euros y 'a reformar